Basler Respekt für den SV 08 Laufenburg

Den Sieg beim eigenen Turnier hat der SV 08 Laufenburg verpasst. Der Fußball-Verbandsligist unterlag im Finale des Grieshaber-Cups der stark aufspielenden U21 des FC Basel. Platz drei ging an den Landesligisten SV Weil.

Emanuel Esser setzte im Mittelfeld ein paar Akzente, Neuzugang Marco Hanser sorgte kurz nach dem Wechsel mit einem platzierten Schuss für das zwischenzeitliche 1:3, und kurz vor Spielende verhinderte dann der Basler Torhüter Tim Pfeiffer einen Freistoßtreffer von Jonas Gläsemann - der Ball landete am Pfosten und Moritz Hackenbergers Abstauber am Außenpfosten.

Dazwischen dominierten bei starkem Regen klar die Basler, die mit Co-Trainer Erkan Aktas aus Bad Säckingen, dem früheren Coach der Laufenburger, angereist waren. Die Schweizer starten bereits am kommenden Wochenende in die Runde, entsprechend weit sind sie mit dem Stand der Vorbereitung. Cantaluppi bot seine nominelle Startelf auf, die mit dynamischem Spiel und präzisem Passspiel überzeugte und bereits nach drei Minuten durch U-18-Nationalspieler Agon Rexhaj in Führung ging.

