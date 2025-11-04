Von der Seitenlinie zur Mitgestaltung des Fußballs in Sachsen-Anhalt: Marco Wagner (l.), aktuell Trainer der SG Germania Wulferstedt, ist Mitglied im Spielausschuss. – Foto: Leon Thiepold

"Basisarbeit noch näher an den Vereinen": FSA beruft seine Ausschüsse Aus dem Verband +++ Das ist die Besetzung der acht Fach-Ausschüsse das Landesverbandes

Nach der Wahl des neuen Vorstandes im September hatte der Fußballverband Sachsen-Anhalt zur Mitarbeit an seinen Ausschüssen aufgerufen. Nun hat der FSA kürzlich bei seiner jüngsten Gesamtvorstandssitzung die acht neu zusammengesetzten Fach-Ausschüsse offiziell berufen.

Jene Ausschüsse sollen dem Vorstand während der Legislatur in beratender Funktion zur Seite stehen und Entscheidungen vorbereiten. Mit der neuen Besetzung würden der Verband und seine Vereine gemeinsam "ein Zeichen für Transparenz, Mitwirkung und zukunftsorientierte Verbandsarbeit" setzen, schrieb der FSA zur Bekanntgabe der neu besetzten Ausschüsse. Diese würden "den Verbandsbetrieb weiter" stärken und dabei helfen, "die Basisarbeit noch näher an den Vereinen auszurichten", so der FSA. Ziele bei der Neubesetzung seien eine stärkere Einbindung der Vereine, eine effizientere Entscheidungsfindung, eine thematische Fokussierung und die nachhaltige Entwicklung des Fußballs in Sachsen-Anhalt. So finden sich in den Ausschüssen neben den Kreis- und Stadtverbandsfunktionären sowie diversen Staffelleitern jeweils auch Vertreter der Vereine bzw. aus der Basis.

Zu ihnen zählen etwa der frühere Oberliga-Coach Marco Wagner (aktuell bei der SG Germania Wulferstedt) im Spielausschuss, der ehemalige Drittliga-Schiedsrichter Felix-Benjamin Schwermer im Schiedsrichterausschuss, der Großfeld-Nachwuchsleiter des SV Fortuna Magdeburg, Roman Laqua, im Jugendausschuss oder die Verbandsliga-Fußballerin Greta Förster vom SSV Besiegdas Magdeburg im Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball. Spielausschuss