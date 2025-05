Basile bleibt - DSC Wanne-Eickel setzt künftig auf eine Doppelspitze

Der langjährige DSC-Spieler Alexander Schlüter (re.) übernimmt zur neuen Saison gemeinsam mit Davide Basile (li.) das Traineramt beim DSC Wanne-Eickel. Für den Sportlichen Leiter Dustin Blum ist das „eine Ideallösung“. – Foto: DSC Wanne-Eickel

Der 3:2-Last-Minute-Sieg beim TuS Erndtebrück am vergangenen Wochenende war überlebenswichtig, um dem heranrollenden Lüner SV, der seit fünf Spielen ungeschlagen ist, Paroli zu bieten. Die nächstjährige Spielklasse ist also noch unklar. Klar ist, wie es an der Seitenlinie weitergeht. Dort hatte Co-Trainer David Basile (32) Mitte März nach der Trennung von Pascal Beilfuß das Kommando übernommen. Ab Sommer wird er Teil eines gleichberechtigten Trainerduos sein. Von der SG Wattenscheid 09 wechselt der dortige Co-Trainer Alexander Schlüter zum DSC. Der 34-Jährige war von 2017 bis 2021 Spieler beim DSC Wanne-Eickel. Noch in der Spielzeit 2023/24 stand er für Oberligist SV Schermbeck auf dem Platz, bevor es ihn nach Wattenscheid zog.

Die Pressemitteilung des DSC Wanne-Eickel im Wortlaut: Der DSC Wanne-Eickel holt ein bekanntes Gesicht zurück in den Sportpark Wanne-Süd. Zur Saison 2025/26 nimmt der langjähriger Spieler Alexander Schlüter auf der Trainerbank Platz – und zwar nicht nur mit und neben dem aktuellen Coach Davide Basile, sondern auch „komplett auf Augenhöhe“, so Dustin Blum, Sportlicher Leiter des DSC, der sich riesig über diese Personalie freut.

Alexander Schlüter (34) ist zurzeit noch Co-Trainer in der Nachbarschaft beim Fußball-Oberligisten SG Wattenscheid 09. Von 2017 bis 2021 trug er das schwarz-gelbe Trikot des DSC und gehörte zu den führenden Köpfen der Mannschaft, nicht nur auf, sondern auch neben dem grünen Rasen. „Ich hatte als Spieler schöne Jahre in Wanne-Eickel. Jetzt als Trainer die Chance zu bekommen, zu dem Verein zurückkommen zu dürfen, ehrt mich sehr. Die Aufgabe, die Herausforderung gemeinsam mit Davide anzugehen, im Verein etwas zu bewegen und an hoffentlich wieder erfolgreichere Zeiten anzuknüpfen, freut mich extrem“, sagte Schlüter bei einer ersten Stippvisite in der Mondpalast-Arena. Auch DSC-Fußballchef Torsten Biermann ist zuversichtlich, dass das neue Trainerduo viel bewegen kann: „Wir freuen uns sehr, dass Alex wieder zu uns zurückgekehrt ist und sind absolut überzeugt, dass Davide und Alex als Duo die Mannschaft in der neuen Saison weiterbringen werden.“