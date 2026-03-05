"Basics und Mentalität" - Kästorf will in Volkmarode wieder siegen

– Foto: Lara Höthke & Johanna

Am kommenden Sonntag trifft der Tabellen-13. SC Rot-Weiß Volkmarode auf den achtplatzierten SSV Kästorf. Das Hinspiel ging deutlich mit 4:0 an Kästorf, allerdings fiel das Ergebnis laut SSV-Trainer Michele Rizzi klarer aus, als es der Spielverlauf widerspiegelte.

Volkmarode ist mit einem Sieg gegen Lengede in das neue Jahr gestartet und gilt vor allem auf heimischem Platz als unangenehmer Gegner. Die Mannschaft hat zu Hause erst eine Niederlage kassiert und holt auf eigener Anlage regelmäßig Punkte.

SSV-Trainer Michele Rizzi erwartet deshalb eine schwierige Aufgabe: „Volkmarode ist mit dem Sieg in Lengede gut ins neu Jahr gestartet und zuhause holen sie sowieso ziemlich viele Punkte. Sie sind heimstark, haben eine ordentliche Spielanlage und vorne richtig Tempo.“ Auch das Hinspiel ordnet er entsprechend ein: „Wir haben im Hinspiel hoch gewonnen, allerdings war das Ergebnis viel klarer, als das Spiel letztendlich war. Sie hatten auch gute Möglichkeiten, waren auch gefährlich." Zudem rechnet Rizzi mit schwierigen Bedingungen: "Ich erwarte einen nicht so gut zu bespielenden Platz. Das heißt, es wird viel auf Basics und Mentalität ankommen und auch auf die Zweikampfführung und Zweikampfhärte.“ Die Zielsetzung seiner Mannschaft ist dennoch klar: „Da wollen wir unbedingt vorbereitet sein. Wir wollen wieder in die Spur kommen und gewinnen. Aber es ist klar, dass wir viel dafür tun müssen, um dort den Dreier zu holen.“