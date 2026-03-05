"Basics und Mentalität" - Kästorf will in Volkmarode wieder siegen

Am kommenden Sonntag trifft der Tabellen-13. SC Rot-Weiß Volkmarode auf den achtplatzierten SSV Kästorf. Das Hinspiel ging deutlich mit 4:0 an Kästorf, allerdings fiel das Ergebnis laut SSV-Trainer Michele Rizzi klarer aus, als es der Spielverlauf widerspiegelte.
Volkmarode ist mit einem Sieg gegen Lengede in das neue Jahr gestartet und gilt vor allem auf heimischem Platz als unangenehmer Gegner. Die Mannschaft hat zu Hause erst eine Niederlage kassiert und holt auf eigener Anlage regelmäßig Punkte.
SSV-Trainer Michele Rizzi erwartet deshalb eine schwierige Aufgabe: „Volkmarode ist mit dem Sieg in Lengede gut ins neu Jahr gestartet und zuhause holen sie sowieso ziemlich viele Punkte. Sie sind heimstark, haben eine ordentliche Spielanlage und vorne richtig Tempo.“ Auch das Hinspiel ordnet er entsprechend ein: „Wir haben im Hinspiel hoch gewonnen, allerdings war das Ergebnis viel klarer, als das Spiel letztendlich war. Sie hatten auch gute Möglichkeiten, waren auch gefährlich."
Zudem rechnet Rizzi mit schwierigen Bedingungen: "Ich erwarte einen nicht so gut zu bespielenden Platz. Das heißt, es wird viel auf Basics und Mentalität ankommen und auch auf die Zweikampfführung und Zweikampfhärte.“ Die Zielsetzung seiner Mannschaft ist dennoch klar: „Da wollen wir unbedingt vorbereitet sein. Wir wollen wieder in die Spur kommen und gewinnen. Aber es ist klar, dass wir viel dafür tun müssen, um dort den Dreier zu holen.“
Auch Volkmarodes Trainer Collin Gerstung blickt mit Vorfreude auf die Partie, vor allem, weil endlich wieder auf Rasen gespielt werden soll: „Endlich geht es wieder auf den Rasen. Wir gehen davon aus, dass das Spiel stattfinden kann.“ Allerdings sei der Platz nach dem langen Winter vermutlich nicht in perfektem Zustand.
„Aber grundsätzlich wollen wir den Schwung aus dem ersten Spiel mitnehmen. In Lengede hat nicht alles gut funktioniert, aber wir sind am Ende mit drei Punkten rausgegangen, haben zu Null gespielt und haben einige Dinge gut gemacht.“ Gleichzeitig sieht er noch Verbesserungspotenzial: „Die positiven Dinge wollen wir weiterhin gut machen und an den Dingen arbeiten, die nicht gut geklappt haben.“
"Wir freuen uns aufs Heimspiel.“ Besonders emotional sei dabei die Rückkehr auf den eigenen Platz: „Nach fast vier Monaten wieder in Volkmarode spielen zu können, ist natürlich ein schönes Gefühl. Und das wollen wir mit einem positiven Spiel auch nochmal bestätigen.“
Anpfiff ist dann am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr