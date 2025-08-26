„Basics müssen auf den Platz" – KSC zu Gast in Traunstein

Behält den Überblick: Kirchheims Kapitän Sebastian Zielke. – Foto: Gerald Förtsch

Kirchheims Korbinian Vollmann äußerte sich vor der Partie: „Müssen den Fußball nicht neu erfinden"

Mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen war der bisherige Saisonstart des Kirchheimer SC in der Landesliga so mittelprächtig. Das ist deutlich mehr als beim SB Chiemgau Traunstein, der vor einem schmerzhaften Fehlstart steht. Im Nachholspiel steht der Vorletzte gegen Kirchheim (Dienstag, 19.45 Uhr) schon gut unter Druck. Fußballspiele in Traunstein sind immer Highlights, weil der traditionelle Zuschauerkrösus der Liga in der Regel um die 500 Zuschauer hat und das macht Spaß. Dieses Jahr macht es besonders Spaß, weil die Gäste die Kulisse genießen und drei Punkte mitnehmen. Traunstein konnte in drei Heimspielen noch keinen Punkt holen. Unter anderem haben der SV Dornach (3:2) sowie der FC Unterföhring (4:1) dort gewonnen. Nun möchten die Kirchheimer auf den Spuren der Nachbarclubs wandeln.

Heute, 19:45 Uhr SB Chiemgau Traunstein Traunstein Kirchheimer SC Kirchheim 19:45 live PUSH Co-Trainer Korbinian Vollmann fordert von seinem Team, „dass wir an die zweite Halbzeit vom letzten Spiel gegen Unterhaching anknüpfen“. Da machte man eine ordentliche Partie, nachdem es in der ersten Hälfte an den Grundtugenden des Fußballs mangelte. Vollmann sieht in der 1:3-Niederlage gegen Unterhaching II einen lehrreichen Effekt für die nächsten Aufgaben: „Wir müssen den Fußball nicht neu erfinden, aber die Basics auf den Platz bringen.“ Kirchheim braucht Zweikampfstärke, Intensität und Emotion, um erfolgreich Fußball zu spielen.