Basha mit Fünferpack für Albania, Duissern & Mündelheim gewinnen hoch

Der 27. Spieltag der Kreisliga A Duisburg bringt in Gruppe 1 klare Siege für TuS Mündelheim und SV Duissern, einen späten Erfolg für Duisburger SV 1900 II sowie in Gruppe 2 eine Fünf-Tore-Show von Arnold Basha für FC Albania Duisburg beim Türkischen SV 1920 Bruckhausen.
Der SV Duissern hat beim 7:3 gegen SG Duisburg-Süd 98/20 offensiv ein klares Ausrufezeichen gesetzt, musste nach einer sehr starken Anfangsphase aber dennoch mehrfach reagieren. Faouzi Amhamdi brachte die Gastgeber mit einem frühen Doppelpack auf Kurs, als er erst zum 1:0 traf (13.) und kurz darauf das 2:0 nachlegte. Aleksi Vrenozi erhöhte bereits nach 19 Minuten auf 3:0, doch Süd kam nach der Pause durch Osman Şahin zurück. Der Angreifer verkürzte zunächst auf 3:1, ehe Egzon Krasniqi für Duissern schnell antwortete (49.). Şahin blieb trotzdem der prägende Spieler der Gäste, verwandelte einen Foulelfmeter zum 4:2 (63.) und traf nach dem 5:2 durch Marvin Ellmann auch noch zum 5:3. Die Schlussphase gehörte dann wieder Duissern: Ramón Brünglinghaus und Kevin Hesse machten den klaren Sieg perfekt. Duissern festigt mit 50 Punkten Rang vier, Süd bleibt mit 28 Zählern in der unteren Tabellenhälfte.
Der Duisburger SV 1900 II hat im Tabellenkeller der Gruppe 1 einen wichtigen 3:2-Heimsieg gegen SC Croatia Mülheim eingefahren und damit den direkten Anschluss an die Mannschaften vor ihm gehalten. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start, weil Eray Barut einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung verwandelte (15.). Die Antwort des Aufsteigers ließ aber nicht lange auf sich warten: Umutcan Zengin glich nur drei Minuten später aus, ehe Adam Levin Feldkamp die Partie mit dem 2:1 drehte (29.). Danach blieb es lange eng, weil Croatia trotz Rückstands in Schlagdistanz blieb. Erst in der Schlussphase fiel die vermeintliche Entscheidung, als Joel Pfeiffer ebenfalls per Foulelfmeter zum 3:1 traf. In der Nachspielzeit verkürzte Ivan Kofi Annor noch auf 3:2, doch der Ausgleich gelang nicht mehr. Für DSV II sind die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt wertvoll, während Croatia als Tabellensechster den Abstand nach oben nicht verkürzen konnte.
Der TuS Mündelheim hat seine Position im Aufstiegsrennen der Gruppe 1 eindrucksvoll bestätigt und ETuS Bissingheim mit 7:1 geschlagen. Schon in der Anfangsphase stellten Philipp Schneider mit dem 1:0 (9.) und Max Bausch nur sechs Minuten später die Weichen auf Heimsieg. Zwar kam Bissingheim durch ein Eigentor von Jan-Felix Juschka zum Anschluss (19.), doch Laurenz Alexander Deck sorgte mit dem 3:1 noch vor der Pause wieder für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel wurde es deutlich: Hussein Hamdan traf zum 4:1 (60.), ehe Yannic Geiss (64.), Tim Totzke (73.) und Luca Benedikt Schifferings (74.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Mündelheim steht damit bei 56 Punkten aus 25 Spielen und bleibt vor Fatihspor Mülheim, das allerdings eine Partie weniger absolviert hat.
28. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 17.05.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II zg. - Mülheimer SV 07 II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Duissern - TSV Heimaterde Mülheim
So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Duisburger SV 1900 II
So., 17.05.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Heißen
So., 17.05.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - Duisburger SC Preußen
So., 17.05.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - FC Taxi Duisburg
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - TuS Mündelheim
29. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 31.05.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - SV Duissern
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuSpo Saarn 1908
So., 31.05.26 15:00 Uhr Duisburger SC Preußen - Fatihspor Mülheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - TSV Heimaterde Mülheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - SC Croatia Mülheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - ETuS Bissingheim
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger FV 08 II zg.
28. Spieltag
Sa., 16.05.26 17:15 Uhr DJK Vierlinden - MTV Union Hamborn
So., 17.05.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - Sportfreunde Walsum 09
So., 17.05.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - Eintracht Walsum
So., 17.05.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Hamborn 90
So., 17.05.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - 1. FC Hagenshof zg.
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - TV Jahn Hiesfeld
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
29. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - DJK Vierlinden
So., 31.05.26 13:00 Uhr SV Heißen II - FC Albania Duisburg
So., 31.05.26 15:00 Uhr MTV Union Hamborn - SuS 09 Dinslaken II
So., 31.05.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof zg. - SC Wacker Dinslaken
So., 31.05.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - SV Hamborn 90
So., 31.05.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - FSV Duisburg
So., 31.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: