Basel und Düdingen ziehen davon

Siege für das Spitzenduo FFV Basel (4:0 auswärts bei FC Luzern Frauen) und Düdingen (2:0 gegen Aufsteiger Terre Sainte). Im Verfolgerduell gibt es zwischen dem FC Biel und Lausanne Sport keinen Sieger und somit vergrössert sich der Abstand auf Platz zwei auf 3 bzw 4 Punkte.
Am Tabellenende tummeln sich die Aufsteigerinnen mit dem FC Vuisternens. Vorallem für den Luzerner SC und den FC Brig-Glis hat nach gutem Saisonstart der Ligaalltag gezeigt, dass die Äpfel doch recht hoch hängen in der 1. Liga.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Luzern Frauen – FFV Basel 0:4
FC Luzern Frauen: Corina Widmer, Lara Peter, Jessica Rebelo Pereira, Claire Alexander, Lara Ribicic, Lea Bucher, Lea Andrist, Melisa Nimanaj, Diana Delolli, Kim Shortiss, Elena Lötscher - Trainer: Antonio de Oliveira
FFV Basel: Aurora Rigo, Ana Mentlik, Alessia Varvicchio, Juliana Gütermann, Flurina Vonmoos, Oxana Messerli, Liana Egloff, Caren Holzenkamp, Fabienne Kull, Michelle Probst, Samira Wyden - Trainer: Andy Jurt - Trainer: Andreas Vila Blanco
Tore: 0:1 Michelle Probst (20.), 0:2 Oxana Messerli (29.), 0:3 Michelle Probst (55.), 0:4 Michelle Probst (66.)
Luzerner SC – FC Concordia Basel 1:2
Luzerner SC: Celine Küttel, Flora Bieri, Viviane Stutz, Jasmine Imboden, Alina Grüter, Melina Weiss, Nathalie Schenk, Caroline Hurni, Anita Krummenacher, Nadja Lanz, Kinga Karolina Cichocka - Trainer: Sevim Irmak - Trainer: Melanie Fritzsche
FC Concordia Basel: Noemi Christ, Melanie Frei, Aleksandra Stankovic, Louise Schmid, Andjela Stankovic, Adélicia Forest, Melina Brogle, Géraldine Fellmann, Laura Oeschger, Albana Rushiti, Sara Mezni - Trainer: Kail Halimi
Tore: 0:1 Albana Rushiti (49.), 1:1 Kinga Karolina Cichocka (53.), 1:2 Albana Rushiti (90.)
FC Biel-Bienne – FC Lausanne-Sport 1:1
FC Biel-Bienne: Anna Stegemann, Annic Born, Fabienne Flückiger, Carina Gerber, Ines Tocchini, Nika Tschanz, Melanie Läderach, Jasmin Bosshard, Jana Ihle, Jil Nora Herrmann, Céline Bigler - Trainer: Marcello Conti - Trainer: Sandra Delaprez Bachmann - Trainer: Janique Fretz
FC Lausanne-Sport: Chloé Schaller, Sonia Mruk Teixeira, Aminha Sherifi, Jenny Geiser, Eliane Simoes Nzeza, Stella Suter, Lise Monnet, Rosalie Jules, Diana Sofia Ferreira Barbosa, Edina Cakic, Clotilde Madeleine Macabéo - Trainer: Fabien Lacroix - Trainer: Jim Guillot
Tore: 1:0 Melanie Läderach (4.), 1:1 Diana Sofia Ferreira Barbosa (24.)
FC Brig-Glis – FC Renens 1:3
FC Brig-Glis: Camille Salamin, Sara Lagger, Fabienne Scotton, Stella Spennato, Lara Salzmann, Nina Escher, Anna Grün, Dominique Zuber, Stefanie Teixeira, Saskia Treyer, Lisa Kohlbrenner - Trainer: Martin Lengen
FC Renens: Sofia Santos Rodrigues, Laurène Gras, Alexandra Behringer, Nikita Pattaroni, Romane Gaudin, Suzana Petrovic, Mathilde Staffoni, Maud Ehrler, Inès Abetel, Ana Jesic, Marine Voirol - Trainer: Timothée Meyer
Tore: 0:1 Ana Jesic (44.), 0:2 Inès Abetel (51.), 0:3 Ana Jesic (73.), 1:3 Stella Spennato (84.)
SC Düdingen – US Terre Sainte 2:0
SC Düdingen: Ophelie Bourgeois, Larissa Loretan, Marie Humbert (77. Ronja Brüllhardt), Lena Maria Schneuwly, Martina Suter, Lola Corminboeuf, Léa Beccarelli (50. Tania Alexandra Santos Neves), Mona Hunziker, Lena Hirter (46. Alexia Riedo), Léana Monnard (46. Sofia Rocha Fernandes), Melissa Macheret (64. Lucie Piller) - Trainer: Alex Reidy - Trainer: Juan Carlos Tapia
US Terre Sainte: Cassandra Dousse, Evie Butcher (36. Khayal Krishnan), Kaia Camp, Fanny Lerch (84. Evie Butcher), Emma Helmers (61. Caterina Vassallo), Mica Varnish, Jenna Bauld, Nora Bria (64. Tosca De Mallmann), Caterina Vassallo (36. Nicole Ferrero) (91. Nora Bria), Agata Capobianco, Hannah Poacher
Tore: 1:0 Larissa Loretan (23.), 2:0 Tania Alexandra Santos Neves (80.)
FC Vuisternens/Mézières – SV Sissach 0:0
FC Vuisternens/Mézières: Lisa Scarfo, Manon Saugy, Maria Cristina Ferraz Goncalves, Linda Philipona, Dorly Monney, Larissa Page, Kosovare Kastrati, Line Thomann, Jessica Conus, Milena Leo Baron, Melinda Sallin - Trainer: Gaetano Schiliro - Trainer: Emanuela Schiliro
SV Sissach: Mara Lessa, Vlora Dibrani, Sarina Grieder, Katrin Suter, Maria Enz, Tamara Zimmermann, Arianna Farinha Sierra, Michelle Hofstetter, Luana Pricoli, Anja Saam, Svenja Zengaffinen - Trainer: Patrick Ivanovic - Trainer: Michel Meier
Tore: keine Tore