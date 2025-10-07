Basel und Düdingen ziehen davon

Siege für das Spitzenduo FFV Basel (4:0 auswärts bei FC Luzern Frauen) und Düdingen (2:0 gegen Aufsteiger Terre Sainte). Im Verfolgerduell gibt es zwischen dem FC Biel und Lausanne Sport keinen Sieger und somit vergrössert sich der Abstand auf Platz zwei auf 3 bzw 4 Punkte.

Am Tabellenende tummeln sich die Aufsteigerinnen mit dem FC Vuisternens. Vorallem für den Luzerner SC und den FC Brig-Glis hat nach gutem Saisonstart der Ligaalltag gezeigt, dass die Äpfel doch recht hoch hängen in der 1. Liga.

Zahlen und Fakten zum Spieltag: