Basdorfer Fußballnacht endet mit spätem Jubel: Biesenthal siegt

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Die Basdorfer Fußballnacht 2026 hat in Wandlitz gehalten, was sie seit Jahren verspricht: Hallenfußball bis tief in die Nacht, intensive Derbys, viele Tore und eine Dramaturgie, die sich erst kurz vor Mitternacht entscheidet. Acht Herrenmannschaften spielten in zwei Vierergruppen, die Spielzeit betrug zehn Minuten. Nach Gruppenphase, Platzierungsspielen und Halbfinals fiel die Entscheidung im Finale – und setzte einen emotionalen Schlusspunkt unter einen langen Fußballabend.

Gruppe A beginnt mit offenen Schlagabtauschen In der Gruppe A entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichenes Bild. Der Gastgeber FSV Basdorf startete mit einem 3:3 gegen den SV Rüdnitz Lobetal 97 und ließ damit früh erkennen, wie eng diese Gruppe werden würde. Es folgte ein klarer 4:1-Erfolg gegen den SV Fortschritt Lunzenau, bevor Basdorf im letzten Gruppenspiel mit 0:2 gegen den FSV Schorfheide Groß Schönebeck 1959 unterlag. Schorfheide setzte sich zuvor bereits mit 2:1 gegen Lunzenau durch und trennte sich 1:1 von Rüdnitz. Am Ende entschied die Konstanz: Schorfheide beendete die Gruppe mit 7 Punkten und 5:2 Toren auf Rang eins, Basdorf wurde mit 4 Punkten Zweiter.

Ein Turnier mit eigener Handschrift Die Basdorfer Fußballnacht ist kein gewöhnliches Hallenturnier. Der späte Beginn, die komprimierte Abfolge der Spiele und der Finalblock jenseits der 23-Uhr-Marke verleihen dem Wettbewerb einen besonderen Charakter. Die Halle wird zum Resonanzraum für Tempo, Zweikämpfe und schnelle Entscheidungen. Jeder Fehler wirkt unmittelbar, jeder Treffer kann den gesamten Turnierverlauf kippen.

Gruppe B unter klarer Führung von Eintracht Wandlitz

In der Gruppe B setzte der 1. FV Eintracht Wandlitz früh ein Zeichen. Ein 3:1 gegen den FSV Basdorf II und ein 1:0 gegen die BSG Lok Spassdorf legten den Grundstein. Mit dem abschließenden 1:0 gegen die SpG Biesenthal/Melchow-Grüntal machte Wandlitz die perfekte Gruppenphase mit 9 Punkten und nur einem Gegentor perfekt. Dahinter behauptete sich Biesenthal/Melchow mit zwei Siegen gegen Spassdorf und Basdorf II und zog mit 6 Punkten ins Halbfinale ein.

Platzierungsspiele mit klaren Ergebnissen

Im Spiel um Platz sieben setzte sich der FSV Basdorf II mit 2:1 gegen den SV Fortschritt Lunzenau durch. Platz fünf ging an den SV Rüdnitz Lobetal 97, der die BSG Lok Spassdorf mit 2:0 bezwang. Beide Begegnungen unterstrichen, dass auch jenseits der Finalrunde bis zum Schluss mit hoher Intensität gespielt wurde.

Halbfinals kippen die Kräfteverhältnisse

Die Halbfinals brachten klare Entscheidungen. Die SpG Biesenthal/Melchow-Grüntal dominierte den FSV Schorfheide Groß Schönebeck 1959 überraschend deutlich mit 7:1 und zog eindrucksvoll ins Finale ein. Im zweiten Halbfinale setzte sich der 1. FV Eintracht Wandlitz mit 3:0 gegen den FSV Basdorf durch. Während Wandlitz seine Gruppenform bestätigte, blieb dem Gastgeber der Einzug ins Endspiel verwehrt.

Kleines Finale mit knapper Entscheidung

Im Spiel um Platz drei trafen der FSV Basdorf und der FSV Schorfheide Groß Schönebeck 1959 erneut aufeinander. Anders als in der Gruppenphase entschied diesmal ein einzelnes Tor die Partie zugunsten von Schorfheide, das sich mit 1:0 durchsetzte und den dritten Platz sicherte.

Finale kurz vor Mitternacht entscheidet alles

Das Endspiel wurde zum würdigen Höhepunkt der Basdorfer Fußballnacht. Der 1. FV Eintracht Wandlitz traf auf die SpG Biesenthal/Melchow-Grüntal. In einer intensiven, taktisch geprägten Partie setzte sich Biesenthal/Melchow mit 2:1 durch und krönte einen starken Turnierabend mit dem Turniersieg. Wandlitz musste sich erstmals an diesem Abend geschlagen geben.