Basdahls Nele Buck schreibt Geschichte und trifft fürs Männerteam

von Andreas Meier 26. August 2026

Nach 78 Minuten fand ein Zuspiel von Marvin Söhl über Umwege den Weg zu Buck – und die Bremervörderin drückte den Ball tatsächlich per Hacke (!) am FC-Keeper Oliver Müller vorbei ins Tor. „Ich habe es im ersten Moment selbst gar nicht so richtig realisiert“, erzählt Buck. Ein Tor mit Seltenheitscharakter – und eines, das für den TSV Basdahl-Volkmarst in besonderer Erinnerung bleiben wird. Denn es war das erste Tor einer Frau für eine Basdahler Herrenmannschaft. Doch war es womöglich sogar das erste Tor einer Frau in einem Herrenspiel im Kreis Rotenburg und damit ein historischer Treffer?

Eine kurze Umfrage bringt zunächst keine eindeutige Antwort. „Svenja Welkenbach hat mal in einem Pokalspiel im Elfmeterschießen gegen unsere 2. Herren getroffen“, erinnert sich Basdahls Fußballobmann Hans Töwe. „Aber ein Tor aus dem Spiel heraus? Ich weiß es nicht.“ Auch Regina Thurisch, Vorsitzende des Kreisfrauen- und Juniorenausschusses, ist zunächst keine weitere Torschützin bekannt.

Dann kommt die entscheidende Information von Niclas Garms, Fußballobmann des GSV Brillit. Er verweist auf Jasmin Bargmann und Svenja Welkenbach. „Jasmin hat gleich in der ersten Saison, als der Einsatz von Frauen erlaubt war, für unser Herrenteam getroffen und Svenja zum ersten Mal in der Folgesaison“, berichtet Garms. Damit ist klar: Nele Buck hat zwar Basdahler Vereinsgeschichte geschrieben, aber nicht Kreisfußballgeschichte. Denn bereits in der Saison 2022/23 erzielte Jasmin Bargmann für die Herren des GSV Brillit ein Tor aus dem Spiel heraus.

Drei Spielerinnen als Vorbild bei den Männern

Doch auch unabhängig von dieser historischen Einordnung hat Bucks Treffer eine ganz besondere Vorgeschichte. Nur einen Tag zuvor hatte das Basdahler Frauenteam – Buck ist dort Spielertrainerin – ersatzgeschwächt mit 0:12 beim MTV Stemmen verloren. Trotzdem standen am folgenden Tag gleich drei Spielerinnen des TSV für die zweite Herrenmannschaft auf dem Platz: Neben Buck halfen auch Mia Werner und Lina Gerken in Breddorf aus. „Am Ende standen wir sogar zeitgleich auf dem Platz“, erzählt Buck, die regelmäßig bei der zweiten Herrenmannschaft mitspielt. Und beinahe hätte es sogar noch ein zweites „Frauen-Tor“ gegeben. Mia Werner scheiterte allerdings denkbar knapp an FC-Keeper Oliver Müller.

Dass die drei Spielerinnen trotz der deutlichen Niederlage am Vortag am nächsten Tag wieder auf dem Fußballplatz standen, verdient besonderen Respekt. „Nele, Mia und Lina sind nach der hohen Niederlage am Vortag in Stemmen wieder aufgestanden und trugen dazu bei, dass es noch ein Miteinander im Verein gibt“, schrieb der TSV in einem Instagram-Post. „Ein großer Respekt für die Leistung der Damen. Davon können sich mal einige eine Scheibe abschneiden.“ (am)

Quelle: Bremervörder Zeitung