Basdahler Damen mit starkem Auswärtsspiel zum Sieg!

Im gestrigen Ligaspiel der Damen zwischen dem FC Ummel II 9er und dem TSV Basdahl-Volkmarst 9er gingen die Gäste als verdienter Sieger mit 1:3 (1:2) vom Platz. Die Partie fing schleppend an im ersten Durchgang. Der TSV aus Basdahl kam zunächst zu kleineren Möglichkeiten, ehe es ab Minute 20 dann zum ersten Tor kam. Ein strammer Flachschuss von Kapitänin Nele Buck zappelte das erste Mal im Netz. Dann 4 Minuten später erneut Buck mit einem halbhohen Fernschuss aus 12 Metern ca. zum vorzeitigen 0:2 für die Gäste. Ummel II hingegen wurde dann erst nach dem zweiten Treffer auch mal aktiv und versuchte, sich Chancen zu erarbeiten. Ein hoher Ball war es dann, den Levke Harms beim Versuch, im Strafraum zu klären, unglücklich dann ins eigene Tor per Kopf versenkte zum Anschluss für die Heimmannschaft.