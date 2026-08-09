Basdahl-Volkmarst verliert Auftakt gegen Ostereistedt/Rhade!

Der heimische TSV hat sich nicht von seiner sonst sahnigen Seite gezeigt. Im ersten Durchgang war man bis 10 Minuten vor dem Halbzeitpfiff spielerisch die bessere Mannschaft, aber nicht konsequent genug im Abschluss. Es fehlten die entscheidenden Ideen. Dadurch hat man die gegnerische Mannschaft vom FC Ostereistedt/Rhade ins Spiel gebracht. Tim Bammann brachte die Gäste kurz vor dem Halbzeitpfiff (45′) in Führung. Im zweiten Durchgang hatte man nach 5 Minuten durch Hanno Steinberg die Möglichkeit zum Ausgleich, aber auch diese 100 %-Chance ließ man liegen. Dann kam es in der Folge, wie es kommen musste, für den TSV. Fahrigkeit und Fehler im Spiel luden den Gegner zu zwei weiteren Toren durch Nils Engler (76. und 81. Min.) ein. So musste die Heimmannschaft am Ende mit einem misslungenen Auftakt in die Saison starten. Der Gast aus Ostereistedt hingegen war clever in den Szenen und geht daher als verdienter Sieger vom Platz.