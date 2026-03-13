Basara/Moguntia II kommt nur schwer aus dem Winter Die SG ist als Spitzenreiter in die Restrückrunde gestartet, hat geschwächelt und ist nun Tabellenzweiter in der A-Klasse Mainz-Bingen von Franziska Donauer · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Bissig im Zweikampf: Natsuto Ueki von der SG Basara/Moguntia 1896 II (vorne links). Foto: Stefan Sämmer (Archiv)

Mainz. In einige traurige Gesichter blickte Trainer Alessio Elbert am Sonntag. Immerhin hatte seine SG Basara/Moguntia 1896 II durch das 3:4 gegen den FC Schwabsburg die Spitzenposition in der A-Klasse Mainz-Bingen an den FV Budenheim verloren. „Japaner sind sehr ehrgeizig. Wenn man mal verliert, knackst das schon an ihnen“, sagt Elbert. Auch im ersten Spiel des Jahres gab es für die SG beim 2:2 gegen den TSV Wackernheim nicht viel zu jubeln.

Knackpunkt: die Chancenverwertung Was steckt hinter dem Leistungsknick? „Wenn man als Erster in die Restrunde startet, geben die anderen Mannschaften gegen uns noch mal mehr Prozent", erklärt Elbert. An Konzentration fehlte es seinen Schützlingen teils auch – zu fahrlässig in Zweikämpfen, zu lässig bei eigener Führung. Spielerisch fand der Coach die SG „klar besser", das große Manko bleibe die Torausbeute. „Wackernheim hatte vier Chancen und macht zwei Tore, wir hatten zwölf, 13 Chancen, machen aber auch nur zwei Dinger."

Ein weiterer Faktor: Die meisten Mannschaften der Liga sind sehr robust und groß. Basara/Moguntia II besteht dagegen aus vielen kleinen, schnellen Spielern und setzt auf Kombinationsfußball. In der Hinrunde habe man sich gut behauptet. „In der Rückrunde kennen uns die anderen Mannschaften schon besser“, ergänzt Elbert, der sich mit seinem Vater Andreas die Trainerrolle teilt. Dass seine Elf aufgrund der Tabellenführung zu locker an die Aufgaben in der Restrunde herangegangen ist, glaubt Alessio Elbert nicht. Aufstieg? Alessio Elbert: „Mannschaft hat das Potenzial“ Mit zwei Punkten Rückstand auf „Mentalitätsmonster Budenheim“ (O-Ton Elbert) ist für Basara/Moguntia II im Meisterschaftskampf alles drin. Doch auch den FC Aksu dürfe man nicht vergessen, wie Elbert sagt – trotz des bereits sieben Punkte Rückstands auf Platz zwei. Spannend: Sowohl gegen Budenheim als auch gegen Aksu steht das Rückspiel noch aus.