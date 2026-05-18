Basara/Moguntia 1896 II feiert A-Klassen-Meisterschaft Am vorletzten Spieltag der A-Klasse Mainz-Bingen hat die SG Basara/Moguntia 1896 Mainz II den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt gemacht +++ Budenheim ist Vizemeister von Michael Heinze · Heute, 12:17 Uhr · 0 Leser

Freude pur: Die SG Basara/Moguntia 1896 II ist Meister der A-Klasse-Mainz-Bingen. – Foto: Keita Sugawara

Mainz-Bingen. Am vorletzten Spieltag der A-Klasse Mainz-Bingen hat die SG Basara/Moguntia 1896 Mainz II (2:0 gegen SG Rhein-Selz) die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga Rheinhessen perfekt gemacht. Budenheim ist trotz eines 0:1 gegen Fiam Italia Vizemeister, weil Verfolger Aksu patzte.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Gestern, 15:00 Uhr SG Basara/Moguntia Mainz SG Basara/Moguntia Mainz II SG Rhein-Selz SG Rhein-Selz 2 0 „Wir haben gekämpft und wollten mit allen zusammen den Titel zu Hause gewinnen“, betonte Basara-Coach Alessio Elbert. „Wir wollten es heute selbst machen – und haben es auch geschafft. Ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft und das ganze Team drumherum.“ Rhein-Selz-Coach Timm Bocian: „Basara hat eine top Spielanlage auf den Platz gebracht. Schade, dass wir trotzdem durch einen Freistoß und einen Sonntagsschuss verlieren. Wir waren in der zweiten Hälfte besser, nutzen aber leider unsere Chancen nicht.“ Tore: 1:0 Rui Sekoguchi (8.), 2:0 Toma Shimamura (35.). Zuschauer: 50.

„Über weite Strecken waren wir die dominante Mannschaft, konnten unsere Chancen jedoch nicht nutzen“, urteilte FVB-Coach Daniel Kittl. „Ein unglücklicher Elfmeter entschied am Ende die Partie. Trotzdem macht mich unsere starke Saisonleistung stolz. Gleichzeitig freut es mich für Fiam, die weiterhin die Chance haben, den Abstieg zu verhindern.“ Tor: 0:1 Luca Serratore (44., Elfmeter). Zuschauer: 100. Harxheim betreibt Chancenwucher

„Ein Spiel, das wir bei bestem Willen nicht verlieren dürfen“, so Harxheim-Coach Max Schirp. „Von uns war das Chancenwucher, Ober-Olm nutzt eiskalt seine Chancen. Wir wollten keine Wettbewerbsverzerrung betreiben. Sehr ärgerlich.“ Dagegen meinte Ober-Olms Co-Trainerin Carmen Greiner: „Mit diesem Sieg hat sich unser Team noch alle Möglichkeiten auf den Klassenerhalt offengelassen. Erneut waren Wille und Bereitschaft auf dem Platz zu sehen – dieses Team gibt noch mal alles für den Nichtabstieg.“ Tore: 1:0 Luca Sparwasser (23.), 1:1 Paul Görke (25.), 1:2 Tarkan Zintl (53.), 2:2 Paul Fuchs (61.), 2:3 Görke (73.), 2:4 Zintl (84.). Tobias Theis (SVOO) hält Handelfmeter vom Dennis Schmidmeier (62.). Zuschauer: 200.

„Unser Sieg geht – auch in der Höhe – in Ordnung“, betonte FCS-Co-Trainer Tobias Weber. „Wir haben gut begonnen und uns mit zwei schönen Toren belohnt. Anfang der zweiten Halbzeit waren wir etwas raus, nach dem 2:2 hätte das Spiel auch noch komplett kippen können.“ Doch die Schwabsburger fingen sich. Tore: 1:0 Justin Grimes (29.), 2:0 Dominik Wolf (31.), 2:1 David Prüfer (40.), 2:2 Marc Linero Marczalek (57.), 3:2 Erik Galinski (69.), 4:2 Nikolai Wright (85.), 5:2 Justin McCoy (90.). Zuschauer: 100.

„Im Großen und Ganzen eine solide Leistung von uns“, lobte Pascal Berg, Sportlicher Leiter beim VfL. „Wir hätten das Spiel allerdings schon deutlich früher entscheiden müssen. Positiv war vor allem, wie die Mannschaft nach dem Rückstand aufgetreten ist – und gemeinsam die richtige Antwort gegeben hat.“ Tore: 0:1 Lennart Römer (18.), 1:1 Andreas Steinhauer (33., Handelfmeter), 2:1 Robin Pawlak (54.), 3:1 Steinhauer (78.), 3:2 Justin Scheller (90.). Zuschauer: 80

Im Finish vergeigte Aksu einen Zwei-Tore-Vorsprung und kann nun nicht mehr auf Platz zwei klettern. Tore: 1:0 Marouan Mourtada (8.), 2:0 Lirion Aliu (35.), 3:0 Duilio Turini (45.), 3:1, 3:2 Kevin Hanss (45., 57.), 4:2 Aliu (80.), 4:3 Bastian Theis (87.), 4:4 Fabian Kraus (90.+3). Zuschauer: 60.

„Wir waren dominant und haben sehr erwachsen gespielt“, freute sich Alemannen-Coach Jonas Bellaaziri. „Vor allem unser geduldiger Spielaufbau hat uns immer wieder gute Chancen geschaffen. Besonders hervorzuheben ist Linksaußen Björn Helmrath, der durch sein Tempo und seine Abschlussstärke viermal genetzt hat." Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Björn Helmrath (16., 44., 61., 72.). Zuschauer: 70.