Basara: Yamashitas Erbe? Carsten Weber unterstützt den Mainzer Coach – und trotzt mancher Sprachbarriere

Jahr für Jahr ist es das Projekt, mal ein halbes, mal ein ganzes Dutzend japanischer Neuzugänge zu integrieren, die neu im Land sind, die Sprachschule besuchen und schauen wollen, für welche Karrierewege es fußballerisch reicht. Mal sind es, wie bei Rei Okada, aktuell 17 Regionalligaspiele, mal ist es die eigene zweite Mannschaft in der A-Klasse. Drei Mal die Woche trainiert die erste Mannschaft, an den trainingsfreien Tagen bietet Yamashita für die Japaner Zusatzeinheiten an. In der Regel dienstags und mittwochs mit von der Partie ist seit rund zwei Monaten Carsten Weber.

Am FC Basara schätzt er die Ruhe, mit der Entwicklungsarbeit möglich ist. „Hier hast du nicht den großen Ergebnisdruck, kannst die Spieler ohne Stress zu besseren Fußballern machen“, sagt Weber, „und auf dem Platz mit den Jungs zu arbeiten, ist das, was mir am meisten Spaß macht.“ Bei Aufsteiger und Schlusslicht TuS Steinbach (Samstag, 16 Uhr) streben die „Diamanten“ den dritten Dreier am Stück an. Basara stellt die drittbeste Abwehr und den drittschwächsten Sturm der Liga. „Die Mannschaft ist unheimlich jung“, sagt Weber, „da ist viel individuelles Talent. Wir müssen Fußballintelligenz entwickeln. Für unsere Tore betreiben wir großen Aufwand, und hinten machen wir, obwohl wir insgesamt richtig gut verteidigen, manchmal naive Fehler.“ Begeistert ist Weber vom enormen Ehrgeiz der japanischen Spieler, ihrem Lernwillen, ihrer „brutalen Selbstdisziplin“. „Du musst die Jungs stärken, ihnen Rückendeckung geben.“ Und die Kommunikation verbessern, die oft an der Sprachbarriere scheitert. Da kann so ein Mannschaftsabend Wunder wirken.