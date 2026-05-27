Basara meldet Neuzugänge - Vodi-Wechsel ist fix Stürmer wechselt vom SV Gonsenheim zu Mainzer Japanern +++ Sportlicher Leiter bricht Lanze für Exo Papela +++ Erstliga-Veteran kommt von Torben Schröder · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

David Vodi (vorn) geht künftig für den FC Basara auf Torejagd. – Foto: Pia Pfeifer

Beide hatten eigentlich schon bei ihrem Verein verlängert - und tauschen nun die Kaderplätze. Nachdem Exaurce Papela nach einer starken Saison beim Verbandsliga-Dritten FC Basara Mainz zu Oberligist SV Gonsenheim gewechselt ist, geht David Vodi den umgekehrten Weg. An diesem Mittwoch einigten sich beide Clubs auf einen Wechsel.

Vodi machte mit 29 Landesliga-Toren in 57 Spielen für RWO Alzey auf sich aufmerksam, setzte seine Entwicklung in Bodenheim (elf Verbandsliga-Tore in 30 Spielen) fort und kam in Gonsenheim auf 23 Oberliga-Einsätze, aber nur noch drei Treffer. Nun nimmt der schnelle, groß gewachsene Stürmer einen Neuanlauf. Drei Schott-Talente und ein Bodenheimer kommen

Weitere Neuzugänge sind fix. Von der Schott-U19 schließen sich Torwart Oskar Reese sowie die Außenbahnspieler Aiden Blackwell und Luis Kremper den Mainzer Japanern an. Und vom VfB Bodenheim kommt Verteidiger Elias Heine. Damit sind die Personalplanungen, was externe Zugänge angeht, laut Schmitt prinzipiell abgeschlossen, außer es tun sich noch unverhoffte Türen auf. Eine Achse um Felix Pohlenz, Niklas Dillitz, Torben Seib und Gianni Auletta, Zen Sakatsume, Taisei Okamoto, Yuto Utsugi, Takahiro Okuno und Daisuke Fukuhara hat verlängert. Genauso wie eigentlich auch Exaurce Papela. „Er wollte gern Oberliga spielen, und wir wollten ihm keine Steine in den Weg legen. Er wäre geblieben, wenn wir darauf bestanden hätten“, betont Schmitt, „er ist ein feiner Kerl.“ Wird bei Toptorjäger Auletta ein Regionalligist vorstellig - ein Probetraining beim FSV Frankfurt gab es bereits -, wäre der FC Basara ebenfalls gesprächsbereit.