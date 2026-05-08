Basara Mainz will nächsten Schritt Richtung Aufstieg gehen

Mainz. Eine konkrete Aufstiegshoffnung hier, eine vage Abstiegsangst da – beim Stadtduell in der Verbandsliga zwischen dem FC Basara Mainz und der TuS Marienborn geht es am Samstag um 16 Uhr für beide um viel.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Die Gäste könnten mit Zählbarem vorzeitig ihren Ligaverbleib sichern – erst recht, wenn am Sonntag Schlusslicht VfB Bodenheim beim FK Pirmasens II punktet oder die TSG Bretzenheim gegen Viktoria Herxheim patzt. Eine Woche später, am 17. Mai, könnten die 46er im potenziellen Sechs-Punkte-Derby in Marienborn aber auch mit der TuS gleichziehen.
Nichts herzuschenken hat auch der FC Basara, im Duell der Punktgleichen um Rang zwei mit Jahn Zeiskam. Auch bei Abstiegskandidat Steinwenden und gegen Bad Kreuznach können sich die „Diamanten“ keine Patzer erlauben. Das große Ziel ist der 30. Mai. Dann findet um 17 Uhr das erste der drei Aufstiegsspiele in die Oberliga statt. Der Südwest-Vertreter empfängt den Vizemeister aus dem Saarland. Und muss dann am 3. Juni (19.30 Uhr) oder, bei einem Sieg, am 7. Juni (16 Uhr) zum Rheinlandliga-Zweiten. Jägersburg und Wittlich hießen nach aktuellem Stand die Kontrahenten.
Es wird ein Marathon, und dazu scheinen die Mainzer Japaner gerüstet. Vier Mann knackten im Topspiel gegen Zeiskam (4:0) die Elf-Kilometer-Marke. Gute Sprinter sind sie außerdem. Drei Spieler, Zen Sakatsume, Kiyoshi Oshima und Taisei Okamoto, wurden mit mehr als 30 Stundenkilometern geblitzt. „Unsere starke Rückrunde kommt durch den extremen läuferischen Einsatz“, sagt der Sportliche Leiter Andreas Mayer. Wobei zuletzt in Herxheim (1:1) etwas die Frische fehlte, und das sah man offenbar auch im Training.
>>> Zur Tabelle der Verbandsliga Südwest
Es gilt, zu dosieren, zumal Trainer Shinji Okazaki auf viel Beständigkeit in der Startelf setzt. Daraus bricht nun in Hayato Nakashima (Muskelfaserriss) erstmals wieder ein Spieler weg. Sechs Spiele zu Null, acht Siege am Stück – beide Serien sind nun gerissen, und doch sind die „Diamanten“ mit der stärksten Defensive der Liga auf Kurs. Weltmeister Pierre Littbarski lobte nach dem Zeiskam-Spiel nicht nur die Laufstärke der Mannschaft, sondern auch ganz explizit Abwehrchef Niklas Dillitz.
Bleiben Basara und Zeiskam punktgleich, steht am 27. Mai noch ein Entscheidungsspiel an. Spiel eins der Aufstiegsrunde könnte dann laut Verband auf den 31. Mai geschoben werden. Die Auflagen für die Oberliga würden die „Diamanten“ erfüllen – auch wenn sie weiterhin auf die Container warten, mit denen die Stadt auf der Bezirkssportanlage Hechtsheim die Kapazitäten an Kabinen, Duschen und Lagerraum vergrößern will. Ohne seinen selbst gekauften Container hätte der Verein nicht einmal Platz für Besprechungen.
Die Auflagen in Sachen Nachwuchs sind laut Mayer durch die Kooperation mit Moguntia Mainz erfüllt. Neue japanische Talente könnten künftig vermehrt vom japanischen Pendant, dem FC Basara Hyogo, kommen. Dem Fünftligisten, der auch in der Jugend immer aktiver wird, stattet eine Delegation um Clubchef Takashi Yamashita, Okazaki, Mayer und Kapitän Felix Pohlenz im Sommer wieder einen Besuch ab.
Ob sie sich als Aufsteiger feiern lassen können? Der erste von im Idealfall fünf Schritten wäre gegen Marienborn zu gehen. Mayer rechnet beiderseits mit viel Derbycharakter, spricht von einer „sportlichen, positiven Rivalität“, bei der sich keiner etwas schenkt: „Ich glaube, dass das ein richtig geiles Spiel wird.“