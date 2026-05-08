Basara Mainz will nächsten Schritt Richtung Aufstieg gehen

Basara-Spieler Shunta Kimura (rechts) hat im Zweikampf gegen Marienborns Alexander Luc Markiefka im Hinspiel im Oktober die Nase vorn – Basara gewann damals 2:1. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Mainz. Eine konkrete Aufstiegshoffnung hier, eine vage Abstiegsangst da – beim Stadtduell in der Verbandsliga zwischen dem FC Basara Mainz und der TuS Marienborn geht es am Samstag um 16 Uhr für beide um viel.

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Die Gäste könnten mit Zählbarem vorzeitig ihren Ligaverbleib sichern – erst recht, wenn am Sonntag Schlusslicht VfB Bodenheim beim FK Pirmasens II punktet oder die TSG Bretzenheim gegen Viktoria Herxheim patzt. Eine Woche später, am 17. Mai, könnten die 46er im potenziellen Sechs-Punkte-Derby in Marienborn aber auch mit der TuS gleichziehen.