Basara Mainz will nach starker Saison variabler werden

Bei einigen Spielern, etwa Shelby Printemps, ist der Verbleib unsicher. Eine Achse um Felix Pohlenz, Niklas Dillitz, Torben Seib und Gianni Auletta hat verlängert. Genauso wie Exaurce Papela, der nun aber nach Gonsenheim wechselt. „Er wäre geblieben, wenn wir darauf bestanden hätten“, betont Schmitt, „er ist ein feiner Kerl.“ Niko Neal schließt sich Eintracht Bad Kreuznach an. „Es wird neben uns sechs, sieben Vereine geben, die unter die ersten zwei wollen“, sagt Schmitt. „Einer davon wird das Bodenheim-Los ziehen. Das wollen wir nicht sein.“