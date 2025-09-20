Basara Mainz schießt Hüffelsheim ab

Nein, auch bei den Niederlagen in Mechtersheim (1:2) und Bodenheim (3:4) wähnte sich die SG Hüffelsheim nicht wirklich schwächer als die Gegner. Nun, beim FC Basara Mainz, allerdings war der Verbandsliga-Aufsteiger überfordert. Und fing sich eine 2:7 (2:4)-Klatsche.

So eine Vorführung hat Kapitän Lars Hermann noch nie erlebt, auch nicht in seinen Regionalliga-Jahren beim TSV Schott. „Das war lehrreich“, sagt der 27-Jährige, „sehr, sehr, sehr lehrreich. Es hat an allen Ecken und Kanten gehapert. Wir haben uns eingekackt und konnten in keiner Sekunde die Intensität von Basara gehen.“ Es sei, fügt der Abwehrchef hinzu, auch nicht gegen Laufkundschaft gegangen, sondern gegen den spielerisch bislang besten Gegner. „Aber so kann man sich nicht präsentieren. Wir haben uns schon fast ergeben.“

Scherer verkürzte zwar nach Christian Hahns Flankenlauf (42.). Doch was eine späthochsommerliche Aufholjagd hätte werden können, machte Exo Papela mit seinem abgefälschten Distanzschuss zunichte (55.). Noch einmal Auletta mühelos per Kopf (65.) und der nach innen dribbelnde Seiya Nagao (72.) ließen nicht nur Hermann ein zweistelliges Ergebnis befürchten, ehe die Mainzer Japaner austrudeln ließen.

Dabei war es gut losgegangen. Trainer André Weingärtner sah eine gelungene Startphase seiner Elf, gekrönt vom 1:0 durch Simon Scherers Abstauber (14.). Doch schon bald brachen alle Dämme. Ob nach Mainzer Positionsangriffen mit Verlagerungen, Hüffelsheimer Abspielfehlern im Aufbauspiel oder krassen individuellen Fehlleistungen – die „Diamanten“ schlugen kaum eine Einladung aus. Shunta Kimura (18.) und Gianni Auletta (19., 37.) mit zweieinhalb Treffern – Fabian Scheick besorgte per Eigentor den Rest (23.) – drehten die Partie. „Es hat bei uns einfach funktioniert“, strahlt Auletta. „Das Wetter war mehr auf unserer Seite. Der Gegner war platt, da war schnell die Luft raus.“

"Kann man mal machen"

„Schafft nicht jeder, kann man mal machen“, freut sich Auletta über den Kantersieg gegen den eigentlich so starken Liga-Neuling, „darauf heißt es sich jetzt nicht auszuruhen, sondern weiterzumachen.“ Beispielsweise im kommenden Topspiel in Waldalgesheim. „Natürlich nehmen wir diese Saison zum Lernen“, betont wiederum SG-Kapitän Hermann, „aber es kann nicht sein, dass wir nicht aus unseren Fehlern lernen. Wenn wir die Intensität nicht auf den Platz kriegen, müssen wir uns fallen lassen und im Block verteidigen.“ Stattdessen sei man „vorgeführt“ worden.

Eine bemerkenswerte Auskunft hatte der Notizblock des Schiedsrichterbeobachters zu bieten: kein einziges Hüffelsheimer Foul bis zum Seitenwechsel. Gegenwehr sieht anders aus. „Heute haben wir wirklich den Kopf gewaschen bekommen“, hält Weingärtner fest. „Die Art und Weise, wie wir aktuell Gegentore bekommen, geht einfach nicht. Das 1:1 machen wir uns selbst rein. Wir sind gefühlt im ganzen Spiel erst dann losgelaufen, wenn der Ball beim Gegner war. Dann kommst du gegen diese flinken Jungs immer einen Schritt zu spät.“ Und dann mit übermäßiger Härte zu reagieren, liege seiner Elf – zum Glück – nicht.

"Gegen keinen besseren Gegner gespielt"

„Wir sind letztes Jahr Meister geworden, weil wir wenige Gegentore bekommen haben“, hält Weingärtner fest. Nun sind es nach acht Spielen schon 20 Stück. Die tolle Offensive um das Zwölf-Tore-Duo Tim Reidenbach und Simon Scherer hält dagegen. „Wir haben bisher noch gegen keinen besseren Gegner gespielt“, setzt der Chefcoach hinzu. „Trotzdem hatten wir sie zu Beginn da, wo wir sie haben wollten.“ Doch dann rauschte die Lawine herab. „Man konnte gefühlt mit dem ICE bei uns durch die Kette fahren.“ Und das müsse sich dringend ändern.

„Nach schlechten ersten Minuten sind wir stark zurückgekommen“, sagt Basara-Trainer Shinji Okazaki, „das schnelle 2:1 war wichtig für uns, da haben wir eine gute Mentalität gezeigt.“ Der Sportliche Leiter Andreas Mayer hatte zuletzt eine Leistungsdelle festgestellt, die die Mannschaft nun mit Verve ausgebügelt hat. „Wir wollen lernen und stärker werden“, sagt Okazaki, „ich will die Mentalität der Spieler ändern. Man muss bei sich bleiben, sonst kann man nicht wachsen.“ In dieser Verfassung jedenfalls, da ist sich Weingärtner sicher, wird Basara bis zuletzt oben mitmischen.

FC Basara: Pohlenz – Nakashima (73. Kasahara), Wronkowski, Dillitz, Oshima – Kimura, Ishida (76. Matsumura) – Auletta (73. Schürer), Neal (46. Munevar), Fukuhara (45. Papela) – Nagao.

SG Hüffelsheim: Becker – Balzer, Hermann, Scheick (60. Mörbel) – Krafft, Schmidt, Rosenbaum, Hahn – Lind – Reidenbach (78. El-Haiwan), Scherer (60. Frisch).