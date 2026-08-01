Basara Mainz: Ohne Auletta geht vorne nichts

Johannes Gansmann (2.v.r.) gelang zumindest ein Basara-Tor. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Im Grunde, sagt Serdal Günes, muss ein kräftiger Schuss vor den Bug direkt zum Start nichts Schlechtes sein. Dann ist man jedenfalls gewarnt. Das sind sie beim FC Basara Mainz ganz gewiss. 1:3 (0:2) gegen den FC Bienwald Kandel – der Saisonstart des aufstiegswilligen Verbandsligisten ging gründlich daneben. Und in Waldalgesheim, gegen Zeiskam und in Hüffelsheim folgen direkt weitere Duelle im heißen Kandidatenkreis für das vordere Drittel.

Um danach nicht dem Aufstiegszug schon weit hinterher zu hecheln, müssen die „Diamanten“ sich erheblich steigern. „Wir haben in der Vorbereitung so hart gearbeitet“, sagt der spielende Cotrainer, „das war ein Schlag in die Fresse.“ Dabei ließ sich das Spiel gut an – zumindest bis ein erster Fehlpass im Aufbau zu Maximilian Krämers Konterchance führte (8.). Danach schien das Zutrauen schlagartig zu schwinden, und zwischen wirkungslosen, weiten Bällen und flachem Kombinationsspiel fanden die Mainzer Japaner nie wirklich einen roten Faden. Die Folge: Torchancen blieben Mangelware.

Hinzu kamen individuelle Fehler. Ballverlust durch Torben Seib auf letzter Linie, Kiron Eppel bedankte sich (26.). Foul Günes, Elfmeter-Treffer Krämer (42.). Basara kam entschlossen aus der Kabine, Joscha Marzi knallte den Hochkaräter zum Anschluss drüber (53.). Doch mehr und mehr bissen sich die Platzherren am Pfälzer Defensivblock die Zähne aus. Krämers Kontertor besiegelte die Pleite (76.). Johannes Gansmanns Anschluss nach einem Abpraller und Marzis scharfer Hereingabe (81.) zettelte eine – letztlich wirkungslose – Aufholjagd an, die am verdienten Resultat nichts änderte.