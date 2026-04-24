Basara Mainz ist heiß auf das Direktduell um Aufstiegsspiele

„Wir sind das Team, das es zu schlagen gilt“, unterstreicht Winter-Zugang Printemps, der mit seiner Wucht in der Sturmmitte noch mal ein neues Element einbringt. „Ihm den Ball abzunehmen, ist unglaublich schwer“, berichtet Dillitz aus den Trainingsduellen mit dem Siegtorschützen gegen Waldalgesheim.

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Vor zwei Jahren, erinnert sich Stürmer Joscha Marzi, schrammten die „Diamanten“ schon mal hauchzart an Rang zwei vorbei: „Zeiskam ist eine große Hürde. Die wollen und werden wir überwinden.“ Sechs Jahre Verbandsliga, findet Verteidiger Takahiro Okuno bei seinem ersten Statement auf Deutsch, sind nun wirklich genug: „Wir müssen langsam in die Oberliga aufsteigen. Ich glaube, die Oberliga ist eine Spaß-Liga!“