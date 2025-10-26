Gianni Auletta gelang das Ausgleichstor. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

Basara Mainz bejubelt Derbysieg in Marienborn 2:1-Erfolg der "Diamanten" dank Matchwinner Felix Pohlenz +++ TuS-Trainer Cakici "euphorisiert" von seiner Mannschaft Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest Marienborn Basara

„Derbysieger“-Rufe in Marienborn, doch sie stammen vom FC Basara Mainz und nicht von der heimischen TuS. 2:1 (0:1) gewannen die „Diamanten“. Und richteten im Jubel alle Blicke auf Felix Pohlenz.

„Beim Stürmer sagt man oft, er muss da stehen“, grinst der Basara-Keeper, „ein Torwart muss das auch.“ Da nämlich, wo nach einem Marienborner Schnellangriff Ilhan Fakovic frei stehend hin schoss (78.). Oder da, wo Moritz Breier aus fünf Metern hin köpfte (90.). Zwei Hundertprozentige, die Pohlenz sicher fest hielt. So gelang Basara-Joker Makoto Saeki, eigentlich Zweitmannschaftsspieler mit Gerd-Müller-Oberschenkeln, das Siegtor. Weiter Ball, erster Kontakt durch zwei Gegenspieler hindurch, kluger Abschluss mit links nach links laufend ins rechte untere Eck (82.). Heute, 15:30 Uhr TuS Marienborn Marienborn FC Basara Mainz Basara 1 2

Damit hatten die Gäste das Spiel gedreht. Luka Baljak hatte mit schöner Einzelaktion samt Schlenzer ins lange Eck (39.) für die TuS eröffnet. Zuvor war der Torjäger schon an Pohlenz' Blitzreflex gescheitert (19.). Die Mainzer Japaner, bis zur Pause ähnlich torgefährlich, machten trotz allen Ballbesitzes einen etwas leblosen Eindruck. „Katastrophal“ fand Pohlenz die Leistung, „da haben wir Ballhalten gespielt.“ Von Nervosität und fehlendem Selbstvertrauen nach den letzten Misserfolgen sprach Trainer Shinji Okazaki. „Es wurde ein bisschen emotional und laut in der Kabine“, berichtet Pohlenz. „Manche Spieler wissen nicht, was ein Derby ist. Da mussten wir nachhelfen.“ Okazaki stellte um, vor allem aber war die Mentalität eine andere. Gianni Aulettas Ausgleich nach einem Lattentreffer im Nachstochern (59.) war überfällig. Doch die TuS kämpfte sich zurück – und fing sich in ihre stärkste Phase hinein das zweite Gegentor.