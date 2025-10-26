Basara Mainz bejubelt Derbysieg in Marienborn

„Derbysieger“-Rufe in Marienborn, doch sie stammen vom FC Basara Mainz und nicht von der heimischen TuS. 2:1 (0:1) gewannen die „Diamanten“. Und richteten im Jubel alle Blicke auf Felix Pohlenz.
„Beim Stürmer sagt man oft, er muss da stehen“, grinst der Basara-Keeper, „ein Torwart muss das auch.“ Da nämlich, wo nach einem Marienborner Schnellangriff Ilhan Fakovic frei stehend hin schoss (78.). Oder da, wo Moritz Breier aus fünf Metern hin köpfte (90.). Zwei Hundertprozentige, die Pohlenz sicher fest hielt. So gelang Basara-Joker Makoto Saeki, eigentlich Zweitmannschaftsspieler mit Gerd-Müller-Oberschenkeln, das Siegtor. Weiter Ball, erster Kontakt durch zwei Gegenspieler hindurch, kluger Abschluss mit links nach links laufend ins rechte untere Eck (82.).
Damit hatten die Gäste das Spiel gedreht. Luka Baljak hatte mit schöner Einzelaktion samt Schlenzer ins lange Eck (39.) für die TuS eröffnet. Zuvor war der Torjäger schon an Pohlenz' Blitzreflex gescheitert (19.). Die Mainzer Japaner, bis zur Pause ähnlich torgefährlich, machten trotz allen Ballbesitzes einen etwas leblosen Eindruck. „Katastrophal“ fand Pohlenz die Leistung, „da haben wir Ballhalten gespielt.“ Von Nervosität und fehlendem Selbstvertrauen nach den letzten Misserfolgen sprach Trainer Shinji Okazaki.
„Es wurde ein bisschen emotional und laut in der Kabine“, berichtet Pohlenz. „Manche Spieler wissen nicht, was ein Derby ist. Da mussten wir nachhelfen.“ Okazaki stellte um, vor allem aber war die Mentalität eine andere. Gianni Aulettas Ausgleich nach einem Lattentreffer im Nachstochern (59.) war überfällig. Doch die TuS kämpfte sich zurück – und fing sich in ihre stärkste Phase hinein das zweite Gegentor.
Cakici "euphorisiert" von seiner TuS
„Ich war positiv euphorisiert von meiner Mannschaft“, sagt TuS-Trainer Ali Cakici, „wenn wir das 2:1 machen, dann geht das Spiel für uns aus.“ Es gelte, Leistung und Entwicklung zu sehen und nicht lediglich die Resultate. „Wenn alle Stricke reißen, machen wir es in der Rückrunde. Diese Mannschaft wird Spiele gewinnen“, betont Cakici, der erneut auf auffällige Einwechselspieler bauen konnte. Darunter erstmals seit langem Patrick Huth, der weit davon entfernt ist, fit zu sein, und doch das gewisse Extra ins Spiel bringt. „Ich habe mich bedankt, dass die Jungs dermaßen Gas gegeben haben“, sagt Cakici.
„Das war ein sehr wichtiger Sieg gegen einen starken Gegner“, sagt Okazaki, „in der zweiten Halbzeit haben wir intensiver gespielt und waren in den Umschaltmomenten besser.“ Beim Siegtor, bei Saekis möglichem Doppelpack (88.). „Wir müssen uns bei Felix Pohlenz bedanken für diesen unter dem Strich verdienten Sieg“, sagt der Sportliche Leiter Andreas Mayer, „es wurde mal wieder Zeit.“ Der Keeper fordert, die Leistung in Durchgang zwei nun zum Maßstab zu machen.
TuS Marienborn: Bienefeld – Laissar, Hofmann, Beck, Schwiderski – Zeghli (71. Breier) – Markiefka (74. Huth), Schwab (64. I. Fakovic), Serratore, Beydoun (64. Kersthold) – Baljak.
FC Basara: Pohlenz – Nakashima, Katende, Dillitz, Kasahara – Neal (46. Wakeshima), Papela (78. Lautermann), Kimura, Ishida (46. Saeki) – Auletta, Nagao (78. Marzi, 90.+1 Munevar).
Spendenaktion
Die TuS Marienborn und Augenoptiker Gero Mayer warben am Rande des Derbys für den Gaming Jam am 14. November auf der Kinderkrebsstation der Mainzer Uniklinik mit Spielen, Turnieren, Preisen und Pizza. Ziel ist, für die krebskranken Kinder eine Nintendo Switch 2 anzuschaffen. Spendenlink unter @totalverguggt auf Instagram.