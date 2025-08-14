Basara: Lehrstunden für den Traum von der Oberliga

Mainz. Das Schiedsrichtergespann ist da, zweimal elf Spieler und ein Ball sind es auch. Worauf warten? Das fragten sich auch die knapp 300 Zuschauer beim Verbandspokalspiel des FC Basara Mainz gegen Wormatia Worms (1:3). Die Lösung: Es fehlten zwei Eckfahnen. „Auch dafür gibt es eine Zuordnung“, sagt Andreas Mayer.

Irgendwie stand die kurze Verzögerung des Anstoßes symptomatisch für das, was der Sportliche Leiter der Mainzer Japaner nach dem Spiel zu bemängeln hatte. Die „Diamanten“ hatten toll begonnen, den Gegner aggressiv attackiert, Mann gegen Mann gestanden, früh durch Niko Neal (2.) das 1:0 geschossen und Chancen auf ein zweites oder sogar drittes Tor. Der Matchplan von Trainer Shinji Okazaki ging 45 Minuten lang blendend auf, seine Spieler spurteten mit vollem Engagement auch mit nach hinten, blockten locker ein halbes Dutzend Wormser Strafraumaufenthalte im Kollektiv weg.

Doch dann, nach dem Seitenwechsel, hagelt es in zwei Aktionen binnen einer Minute gleich fünf Hochkaräter. Drei parierte Felix Pohlenz, bei den Abstaubern von Laurenz Graf (48.) und Marc Nauth (49.) war der Keeper machtlos. War es die Umgewöhnung nach der Umstellung von Vierer- auf Fünferkette? Okazaki wollte die vier Wormser Offensiven, die auf einer Linie attackierten, in Überzahl bearbeiten, außerdem kennt sein Team dieses System. Vielleicht, sagt der Ex-Profi, muss er sich die Schuld geben.

Doch im stetigen Wechsel der Spielsysteme setzte sich einfach die größere individuelle Klasse des ambitionierten Oberligisten durch. Symptomatisch die 72. Minute: Ryoji Matsumura scheitert vorne an Keeper Tobias Edinger, und einen Konter später steht es 1:3 durch Bobby Edet. Diese einzelnen Momente, vermeintliche Kleinigkeiten, sind es, die laut Okazaki beide Ligen trennen. „Enttäuschend“ findet der Vereinsgründer das Resultat, weil gefühlt mehr drin war. Sein Credo: „Wir entwickeln uns immer weiter, stehen erst bei 60 Prozent.“

Das Thema Entwicklung ist auch Gianni Auletta wichtig. Der Neuzugang sorgt vorne für Wucht, Torgefahr und Galligkeit im Anlaufen oder beim Behaupten der Bälle. Im Duo mit Matsumura kann da einiges gehen für die Mainzer Japaner, denen in den letzten Jahren häufiger der Punch fehlte. 2022 war der Stürmer schon mal ein halbes Jahr da. Und staunt, wie rapide sich der Verein seither entwickelt hat, im Umfeld, fußballerisch, in der Infrastruktur. „Ich habe hier größere Chancen gesehen, mich weiterzuentwickeln“, sagt der Ex-Kreuznacher, „hier werden die Spieler individuell gefördert. Die Professionalität vor, im und nach dem Spiel, die klar formulierten Ziele – das ist mir viel Wert.“

Ambitionierte Ziele der Mainzer Japaner - und ein hoher Aufwand

Der Verein hat selbst die Messlatte hoch gehängt, den Angriff auf die Aufstiegsplätze ausgerufen. Nächste Saison, rief Kapitän Pohlenz im Mannschaftskreis, will man beweisen, dass man die Dinge, die an diesem Mittwochabend noch fehlten, gelernt hat. Auch Mayer peitschte sein Team lautstark ein – und legte den Finger in die Wunde. Maximale Professionalität? Dazu fehlte noch zu viel, Stichwort Eckfahnen: „Wir sind heute an den Kleinigkeiten gescheitert. Wir wollen hoch, und Worms hat uns gezeigt, was noch fehlt.“

Doch der Kader wirkt breiter und stärker, das Team geschlossener und fokussierter als vorige Saison. „Dafür trainieren wir viermal die Woche“, sagt Auletta, „das Potenzial für die Oberliga ist auf jeden Fall da.“ Das Pokal-Highlight war mehr als ein Fingerzeig.