Basara klaut Bretzenheim in Unterzahl Punkte

Zudem war die TSG 40 Minuten lang in Überzahl – und kassierte den Ausgleich gegen zehn „Diamanten“. Die Bretzenheimer konnten sogar noch von Glück sagen, dass Haris Beslic mit seinem Foulelfmeter an Keeper Nico Mock scheiterte (74.). Doch die drei Punkte, die nach Justin Padbergs Kopfballtor (24.) – Navid Gharahgozlou hatte in seinem mutmaßlichen Abschiedsspiel für diese Saison per Freistoß geflankt – greifbar waren, wären im Abstiegskampf elementar wichtig gewesen. Ein Stellungsfehler verhinderte den Derbysieg. Langer Ball, Verlängerung durch Beslic, Steckpass durch Junpei Hotta, und Takuto Kishi schob ein (68.).