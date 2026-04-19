Basara jubelt, die Keller-Kinder leiden

Armin Paulus krönte nach einem Freistoß per Kopf (21.) den guten Marienborner Start, ehe Keeper Paul Bienefeld daneben griff (27./Niklas Wangler). Kristof Scherpf bestrafte einen Stellungsfehler (49.), bei Strassels erstem Streich reklamierte die TuS vehement Foulspiel an Michael Kohns (60.). Mateo Trapp verkürzte aus dem Gewühl prompt (63.). Chancen zum Ausgleich gab es, doch die Marienborner Probleme, aus hohem Ballbesitz viel Druck zu erzeugen, waren nicht zu übersehen.

Nils Strassel drehte schon frustriert ab, doch sein Schuss kullerte über den Innenpfosten doch noch ins verwaiste Tor (90.+6). Der Schlusspunkt war symptomatisch für ein Spiel, in dem wenig wie geplant lief.

„Wir hatten es in der Hand, alles zu regeln“, blickt Trainer Ali Cakici auf das Nichtabstiegsduell. „Wir haben immer noch eine super Ausgangssituation, sollten jetzt aber hellhörig werden.“

TuS Marienborn: Bienefeld – Kohns, Beck, Breier (69. Laissar) – Hofmann, Serratore (87. Markiefka), Schwab (56. Trapp), Melament (64. Zeghli) – Paulus, Huth (80. Beydoun), Baljak.

Die Serie von sechs Spielen ohne Gegentor ist zu Ende, doch das ist den Mainzer Japanern herzlich egal. Denn durch den siebten Sieg am Stück besteht Samstag (16 Uhr, VRM-Livestream) im direkten Duell die Chance, Jahn Zeiskam von Rang zwei, der die Teilnahme an den Aufstiegsspielen mit sich bringt, zu schubsen.

Beim Tabellenvierten legte Basara eine souveräne erste Halbzeit hin. Yuto Utsugi vollendete eine Kombination (24.), Zen Sakatsume dribbelte an drei, vier Mann vorbei und knallte den Ball mit dem Vollspann rein (39.). „In der zweiten Halbzeit kam Kandel mehr ins Spiel“, resümiert der Sportliche Leiter Andreas Mayer. Shelby Printemps Seitfallzieher zum 3:0 (54.) kam sehr gelegen, und doch verkürzten die Pfälzer durch Spielertrainer Yasin Özcelik (56., FE) und Nathan Ikubu (60., Konter).

Der Doppelwechsel mit Makoto Saeki und Taiga Ishida veränderte das Spiel, wie Mayer betont, wieder von Grund auf zugunsten der Gäste. Auch wenn Saeki schon bald die Zeitstrafe sah, weil er sich vor den Ball stellte, was wiederum Özcelik so aufregte, dass er ebenfalls für zehn Minuten raus geschickt wurde (75.). Saekis Vorlage für Gianni Aulettas 4:2 (87.) brachte die Entscheidung.

„Das war eine schwere Geburt“, sagt Mayer, „aber wir können von der Bank jetzt richtig gut nachlegen und haben unser Endspiel. Wobei wir derzeit eigentlich nur noch Endspiele haben.“

FC Basara: Pohlenz – Seib, Dillitz (90.+2 Wronkowski), Wakeshima – Nakashima, Utsugi (80. Kimura), Papela, Sakatsume (64. Ishida) – Okamoto (90.+2 Osaka), Printemps (64. Saeki), Auletta.