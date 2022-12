Aufstiege von der C- bis in die A-Klasse waren Highlight in der Zeit von Gennadiy Smelyanskyy bei Basara II. – Foto: Mainz Fotografie by Benjamin Post

Basara II: Schmerzlicher Abschied von Trainer Smelyanskyy Gennadiy Smelyanskyy nach viereinhalb Jahren nicht mehr Trainer von A-Klassen-Team FC Basara II +++ Auch Co-Trainer Fock geht

Mainz. Abschiede sind selten schön. Besonders wenn man auf eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit blicken kann. Nach viereinhalb Jahren endet die Zeit von Gennadiy Smelyanskyy als Trainer der zweiten Mannschaft des FC Basara Mainz. Zudem wird auch Co-Trainer Stephan Fock nicht mehr an der Linie stehen.

Viereinhalb Jahre, da ist weit mehr als die üblichen Verweildauer auf Trainerstühlen. Umso mehr schmerzt das Ende. "Wir haben in den letzten Jahren sehr viel erreicht und erlebt. Die kurzen Corona-Spielzeiten, zwei Aufstiege von der C- bis in die A-Klasse. Einige Spieler haben den Weg aus der Zweiten in die Verbandsliga-Mannschaft geschafft. Das Ende tut weh", so Smelyanskyy. Nur 13 Punkte aus 16 Spielen Doch nach nur 13 Punkten aus 16 Spielen mussten die Verantwortlichen der Diamanten handeln. "Auch uns schmerzt die Trennung", sagt der sportliche Leiter Andreas Mayer. "Gennadiy hat so viel Herzblut in den Verein gesteckt. Er war immer engagiert, hat sich in das Vereinsleben eingebracht und mit seiner sympathischen Art viele Spieler für uns gewinnen können." Der ambitionierte Verein will seine Reserve unbedingt in der A-Klasse halten und kam daher zum Entschluss für neue Impulse auf der Trainerposition zu sorgen. In Kürze soll ein neuer Mann bekannt gegeben werden.