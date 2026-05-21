Basara II - Meistercoup: Hände, Füße und Google-Übersetzer

Riesenfreude nach dem Gewinn der Meisterschaft: Yuma Kobayashi (Nummer drei) jubelt und fällt seinem Teamkollegen Nico Catania in die Arme. Foto: Kristina Schäfer

Mainz. Frei musste sich Alessio Elbert am Montag nicht nehmen. Als Trainer einer Meistermannschaft hat er natürlich gefeiert, den Hauptteil allerdings seinen Spielern überlassen. „Wir haben etwas für die Jungs gemacht.“ Pool in der Dusche, Pizza im Anschluss, einfach Spaß gehabt. Der Coach der SG Basara/Moguntia 1896 II erzählt vom Meisterabend so, wie von der ganzen vergangenen Saison: anerkennend. Mit großem Respekt für seine Spieler, ohne sich selbst in den Vordergrund zu drängen. Dabei wäre auch ein eigener Schulterklopfer angebracht. Denn seine Trainerarbeit hinter dem Erfolg ist in dieser Spielklasse ziemlich unvergleichlich.

Mit 22 Siegen pflügte Basara II durch die A-Klasse Mainz-Bingen. Die drei Unentschieden und vier Niederlagen gingen insbesondere auf eine Phase Anfang der Rückrunde zurück, in der die SG in einem Tief steckte. „Aber wir haben es durchgezogen. Wir haben noch mal eine zusätzliche Sprachbarriere, aber egal, wer da auf dem Platz stand, die Jungs haben sich alle top verstanden und haben immer geackert.“

Direkter Freistoß und Traumtor bringen Basara den Titel

Auch im entscheidenden Spiel am vergangenen Sonntag. „Mitte der zweiten Halbzeit war klar: Das Ding kriegen wir über die Bühne“, erinnert sich Elbert. Gegen die SG Rhein-Selz ging Basara II schnell in Führung: Rui Sekoguchi verwandelte in der 8. Minute einen direkten Freistoß, Toma Shimamura legte in der 35. per Sonntagsschuss nach. Um seine Mannschaft vorher auf Betriebstemperatur zu bringen, war nicht viel nötig. „Wir wussten, wir können zu Hause Meister werden und was Großes schaffen. Da hatten die Jungs selbst schon richtig Bock und waren heiß drauf, das Ding zu gewinnen.“ Taten sie dann auch, mit einem 2:0-Sieg.

Eine enorme Mannschafts-, aber auch Trainerleistung, die nicht nur mit dem Meistertitel, sondern auch mit dem Pokalsieg belohnt wurde. Dem Double also. „Wir sind alle so stolz. Mit dem Aufstieg wurde anfangs vielleicht geliebäugelt, aber nicht gerechnet. Der Verein hat uns tausendmal gedankt.“

„Jungs müssen spüren, dass es eine richtige Familie ist“

Dem Team, aber auch ihm und seinem Vater sowie Trainerkollegen Andreas Elbert. Denn gerade die erwähnte Sprachbarriere kann im Umgang mit den Spielern eine Hürde sein. Ist sie für die beiden allerdings nicht. „Andi und ich sind menschennahe Charaktere, die einfach jeden herzlich willkommen heißen. Und das ist auch wichtig, denn wenn man das nicht ist oder Kälte ausstrahlt, erreicht man bei den Spielern nichts. Gerade nicht bei den Japanern.“ Die Jungs kämen aus einem tausende von Kilometern entfernten Land, „da müssen sie spüren, dass es eine richtige Familie ist, dass sie hier Spaß haben können, lachen können, uns auch abends anrufen oder schreiben können.“

Es gehe um einen warmherzigen Umgang auf Augenhöhe ohne Distanz. „Dann fällt uns auch das Kommunizieren leichter.“ Auch wenn hin und wieder doch „Hände, Füße, Tafel und auch mal der Google-Übersetzer“ zum Einsatz kommen müssen. Mit Erfolg, wie sich zeigt.

Jeder Sommer ist für Basara eine „kleine Wundertüte“

Für den 25-jährigen Elbert ist dieser vor allem in seiner jungen Trainerkarriere schlicht „etwas Schönes, ein Goodie, das wir uns erarbeitet haben“. Lange ausruhen wollen er und seine Mannschaft sich allerdings nicht, der Blick richtet sich direkt auf die kommende Saison. Bezirksliga sei ein ganz anderes Kaliber. Und sein Kader wird nicht derselbe bleiben. „Es werden japanische Spieler kommen, es werden japanische Spieler gehen.“ Eine weitere Herausforderung für Elbert: Die hohe Fluktuation im Team kann Überraschungen mit sich bringen. „Das ist so eine kleine Wundertüte. Man weiß nie, wie die Spieler drauf sind oder wie sie hier zurechtkommen.“ Aber der Coach ist zuversichtlich, schließlich sei es vor dieser Saison auch nicht anders gewesen.

Ohnehin will sich Elbert zunächst auf das letzte Saisonspiel gegen den abstiegsgefährdeten SVW Mainz II konzentrieren. Auch wenn er die Trainingswoche mit seinem Team etwas lockerer angehen werde. Es werde eine „Spaßwoche“, die ihren Abschluss in der Partie am Sonntag finde. „Danach gehen wir rüber zur ersten Mannschaft und feiern da noch einmal zusammen. Mit einem großen Abschlussessen und einem Grillerchen.“ Ob er dann am kommenden Montag einen Urlaubstag benötigen wird, weiß Alessio Elbert bisher nicht. „Schauen wir mal, ob wir da noch mal die Sau rauslassen.“