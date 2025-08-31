Basara-Gegner stellt Feldspieler ins Tor

Christian Gradl, 39 Jahre, 1,73 Meter, Mittelfeld, Torwarttrainer beim JFG Naab 06, letzte Saison fünf Tore in fünf C-Klasse-Spielen für Morlautern II. Diese Informationen liegen ad hoc über den Mann vor, der ab Minute 14 das Tor des SV Morlautern hütete, als Stammkeeper Hendrik Bitzer verletzt vom Feld musste. Nicht nur vor diesem Hintergrund spricht Andreas Mayer, Sportlicher Leiter bei Verbandsligist FC Basara Mainz, nach dem 3:1 (2:1) in der Pfalz von einem „glanzlosen, aber hoch verdienten Sieg“ beim Schlusslicht.