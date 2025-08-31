Basara-Gegner stellt Feldspieler ins Tor

Christian Gradl, 39 Jahre, 1,73 Meter, Mittelfeld, Torwarttrainer beim JFG Naab 06, letzte Saison fünf Tore in fünf C-Klasse-Spielen für Morlautern II. Diese Informationen liegen ad hoc über den Mann vor, der ab Minute 14 das Tor des SV Morlautern hütete, als Stammkeeper Hendrik Bitzer verletzt vom Feld musste. Nicht nur vor diesem Hintergrund spricht Andreas Mayer, Sportlicher Leiter bei Verbandsligist FC Basara Mainz, nach dem 3:1 (2:1) in der Pfalz von einem „glanzlosen, aber hoch verdienten Sieg“ beim Schlusslicht.
Sehr viel Ballbesitz hatten die Gäste, und trotzdem führten plötzlich die Pfälzer Platzherren (Wilson Rodolfo/18.). „Viel Ballbesitz, wenig Gefahr“, resümiert Mayer. Bis Niklas Dillitz flankte und Ryoji Matsumura einschob (38.). Nach einer Ecke knallte Gianni Auletta den Ball „mit geschätzten 120 Stundenkilometern“ ins Netz – „den hätte auch ein gelernter Torhüter nicht gehalten“.
Nachdem Felix Pohlenz den Ausgleich im Eins-gegen-Eins verhindert hatte, sorgte Auletta nach einem Schnittstellenpass für den Endstand (80.). „Gegen Bretzenheim im Derby müssen wir mehr als eine Schippe drauflegen“, blickt Mayer auf den kommenden Samstag (16 Uhr) voraus.
FC Basara: Pohlenz – Neal (67. Schürer), Katende, Dillitz, Wronkowski (70. Nakashima) – Nagao (67. Fukuhara), Ishida, Kimura, Oshima (46. Kasahara) – Matsumura (90. Hotta), Auletta.