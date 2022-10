Basara feiert ausgelassen wie nie Yamashita-Team bejubelt 2:1 gegen Bretzenheim nach Energieleistung im Verbandsliga-Derby

MAINZ. Und dann geben Felix Pohlenz und Shosei Kuwano ihre Trikots her. „Foto, Foto“, hatten die Spieler des FC Basara Mainz schon gerufen, als die Anzeigentafel noch angeschaltet war. Der 2:1 (1:1)-Derbysieg bei der TSG Bretzenheim sollte unbedingt verewigt werden. Gemäß dem Stromspargebot – oder auch, weil die Niederlage zu sehr schmerzte – waren die Eins und die Zwei jedoch bald nicht mehr zu sehen. Also gab es das Mannschaftsjubelfoto mit hoch gehaltenen Rückennummern.

Weil Dahlem im Bedarfsfall einrückte und so das Zentrum verdichtete, fand die TSG nie in ihr Spiel. Einzig Jakob Roden sorgte für Gefahr. Nach einem Abspielfehler der Gäste lief der 20-Jährige, der nicht umsonst bei manch hiesigem Oberligisten auf dem Zettel steht, mit Wucht nach vorn und traf per Flachschuss (16.). Weitere Sololäufe wurden in letzter Instanz geblockt (69.), oder Pohlenz parierte (87.). Mehr Zwingendes brachten die Platzherren nicht zustande, während Basara – nach Hereingaben – durch Ali Sengül (23.) und Marzi (48.), bei Dahlems Flanke an den Außenpfosten (36.) und mit Okamotos Solo (52.) deutlich gefährlicher war. Und hinten raus wieder im vertrauten 3-4-3 beziehungsweise 5-4-1 den Sieg nach Hause brachten.