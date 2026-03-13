Basara facht Derby-Emotion an

Mainz. Ein Derby? Die einen sagen so, die anderen so. In jedem Fall ist es ein eminent wichtiges Nachbarschaftsduell für beide Teams. Die TSG Bretzenheim will raus aus der Abstiegszone der Verbandsliga, und der FC Basara Mainz, Gast am Sonntag (15.30 Uhr), auf keinen Fall den Kontakt zum zweiten Platz und damit den Aufstiegsspielen abreißen lassen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Wir glauben immer noch an den Aufstieg“, betont Niklas Dillitz, der jüngst gegen Morlautern (8:0) die Basara-Binde trug. Sieben Punkte auf Rang zwei, bei einem Nachholspiel bei Kellerkind Steinbach in der Hinterhand, nennt der Defensiv-Allrounder „nicht viel“. In Zeilsheim hatte Dillitz schon mal einen größeren Vorsprung im Rennen um den Oberliga-Aufstieg dahinschmelzen sehen.
Deshalb nervte das 1:2 gegen Spitzenreiter Mechtersheim auch so sehr: „Sonst wären wir jetzt dran.“ Selbstvertrauen und Zuversicht sind groß bei den Mainzer Japanern, die unbedingt aufsteigen wollen. Hilft da die starke Rotation, auf die Chefcoach Shinji Okazaki setzt? Viele Spieler sind wettkampffit, aber eine stabile Achse zu bilden, ist auf diese Weise schwierig. „Es ist die Entscheidung des Trainers“, sagt Dillitz, „wir haben damit zu leben. Man muss sich immer beweisen, 100 Prozent im Training geben. Es wird auch einige geben, die frustriert sind. Wir versuchen, uns gegenseitig aufzubauen.“
Die Derby-Stimmung wird gezielt angefacht, in der Kabine, vom Trainerteam. In den sieben Verbandsliga-Duellen waren zwei Unentschieden für die TSG das Höchste der Gefühle. „Wir sind heiß drauf und ganz klar der Favorit“, betont Dillitz, „wir wollen uns keine Blöße geben.“ In der Hinrunde gewannen die „Diamanten“ 4:0. „Auswärts wird es etwas ganz anderes“, warnt Dillitz, „das wird ein enorm umkämpftes Spiel. Wir sind fußballerisch stärker. Sie werden versuchen, uns einen Strich durch die Rechnung zu machen.“
Letzteres ist gar keine Frage, wenn man TSG-Trainer Timo Schmidt fragt: „Basara macht Derby-Stimmung, wir sind etwas entspannter. Aber es wird verdammt noch mal Zeit, dass wir gegen sie gewinnen.“ Auf „sehr gute Einzelspieler“ ist Schienenspieler Can Tasdemir gewappnet: „Sie sind sehr athletisch, haben vorne hohen Topspeed, erfahrene Spieler hinten sowie viel individuelle Klasse.“ Die Messlatte, was Derby-Feeling angehe, liege durch die Duelle mit Marienborn hoch. „Aber es ist ein Derby, wenn es zur Sache geht und auch ein paar Zuschauer kommen“, findet der 20-Jährige, „und da wird ein bisschen mehr los sein.“
Tasdemir ist einer der vielen Bretzenheimer, die sich auch als Jugendtrainer engagieren. „Er macht bei der U15 richtig gute Arbeit“, betont Schmidt, „und von seinem Naturell und seiner Trainer-Rolle her sagt er auch was auf dem Platz.“ Wenn es laut wird und darum geht, Widerstände zu durchbrechen, geht Tasdemir gern voran. „Wir müssen scharf verteidigen und nach vorne Nadelstiche setzen“, fordert das Eigengewächs, „dann kann zu Hause alles passieren.“
Es brauche jedenfalls eine Leistung wie jüngst in Mechtersheim (1:2), wo sich die TSG viel stärker präsentierte als beim 1:2 gegen das damalige Schlusslicht Steinbach. „Wir gehören auf gar keinen Fall auf einen Abstiegsplatz“, findet Tasdemir, „das Potenzial in der Mannschaft ist irre groß.“ Und allmählich wissen die 46er auch, dass sie liefern müssen, um nicht unten reinzurutschen.