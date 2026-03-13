Basara facht Derby-Emotion an Die TSG Bretzenheim kämpft gegen den Abstieg, Basara Mainz hält am Aufstiegsziel fest: Die Rollen im Verbandsliga-Derby sind klar verteilt +++ Wie sich beide auf das Duell einstellen... von Torben Schröder · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Keinen Zentimeter verschenken – diese Devise gilt im Derby zwischen der TSG Bretzenheim (hier mit Johannes Gehrling, in Blau) und Basara Mainz. Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

Mainz. Ein Derby? Die einen sagen so, die anderen so. In jedem Fall ist es ein eminent wichtiges Nachbarschaftsduell für beide Teams. Die TSG Bretzenheim will raus aus der Abstiegszone der Verbandsliga, und der FC Basara Mainz, Gast am Sonntag (15.30 Uhr), auf keinen Fall den Kontakt zum zweiten Platz und damit den Aufstiegsspielen abreißen lassen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Wir glauben immer noch an den Aufstieg“, betont Niklas Dillitz, der jüngst gegen Morlautern (8:0) die Basara-Binde trug. Sieben Punkte auf Rang zwei, bei einem Nachholspiel bei Kellerkind Steinbach in der Hinterhand, nennt der Defensiv-Allrounder „nicht viel“. In Zeilsheim hatte Dillitz schon mal einen größeren Vorsprung im Rennen um den Oberliga-Aufstieg dahinschmelzen sehen.

Deshalb nervte das 1:2 gegen Spitzenreiter Mechtersheim auch so sehr: „Sonst wären wir jetzt dran.“ Selbstvertrauen und Zuversicht sind groß bei den Mainzer Japanern, die unbedingt aufsteigen wollen. Hilft da die starke Rotation, auf die Chefcoach Shinji Okazaki setzt? Viele Spieler sind wettkampffit, aber eine stabile Achse zu bilden, ist auf diese Weise schwierig. „Es ist die Entscheidung des Trainers“, sagt Dillitz, „wir haben damit zu leben. Man muss sich immer beweisen, 100 Prozent im Training geben. Es wird auch einige geben, die frustriert sind. Wir versuchen, uns gegenseitig aufzubauen.“ Basara-Kapitän Dillitz: „Wollen uns keine Blöße geben“ Die Derby-Stimmung wird gezielt angefacht, in der Kabine, vom Trainerteam. In den sieben Verbandsliga-Duellen waren zwei Unentschieden für die TSG das Höchste der Gefühle. „Wir sind heiß drauf und ganz klar der Favorit“, betont Dillitz, „wir wollen uns keine Blöße geben.“ In der Hinrunde gewannen die „Diamanten“ 4:0. „Auswärts wird es etwas ganz anderes“, warnt Dillitz, „das wird ein enorm umkämpftes Spiel. Wir sind fußballerisch stärker. Sie werden versuchen, uns einen Strich durch die Rechnung zu machen.“