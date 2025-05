Basara brilliert, Marienborn zittert

„Das Spiel hätten wir gewinnen können, und auch verdient“, findet TuS-Trainer Ali Cakici. Doch dann flankten die akut abstiegsbedrohten Platzherren und Jakob Born rutschte der Ball zum späten Ausgleich über den Scheitel und trudelte ins Netz (90.).

Da hätte die Partie bereits durch sein können, wie Cakici mit Blick auf Schusschancen durch Edis Sinanovic und Patrick Huth aus Durchgang eins sowie Laissar Alaes Kopfball berichtet. Ganz ähnlich, nämlich nach Sinanovics Ecke, hatte Marc Beck per Kopf die Führung erzielt (79.).

„Das war kein einfaches Spiel, aber wir hatten es eigentlich die meiste Zeit im Griff“, hadert Cakici. Und blickt auf die Partie gegen Schlusslicht Rüssingen voraus: „Da muss einfach ein Sieg her. Wir haben weiterhin alles in der Hand, uns aber auch unter Zugzwang gesetzt.“

TuS Marienborn: Baka – Hofmann, Beck, Alae – Hornetz (76. Breier), Serratore, Trapp (88. Melament), Klüber – Sinanovic (88. Aliu) – Freisler (75. Cinar), Huth (46. I. Fakovic).