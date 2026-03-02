Barum trotzt Uelzen Remis ab, Adendorf holt wichtige Punkte

– Foto: Steffi Rathje

Am Freitag standen zwar schon die Spiele an, doch am gestrigen Sonntag ging es in der Bezirksliga Lüneburg 1 wieder richtig los und alle Teams waren im Einsatz. An der Spitze setzten sich Bardowick und Römstedt von Uelzen ab, während im Keller wichtige Punkte eingefahren wurden.

Adendorf gewann das erste Spiel des Jahres und konnte auch am Freitag einen Sieg nachlegen. Gegen Scharnebeck folgte nun ein Remis. Jannis Neugebauer brachte die Gäste früh in Führung (16.), lange sah es nach einem Auswärtssieg aus. Doch Tobias Guthardt traf in der 83. Minute zum 1:1-Ausgleich. Für Adendorf ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf, Scharnebeck bleibt im Tabellenmittelfeld. Für die Gäste war es das vierte Remis aus den vergangenen sechs Partien.

Uelzen erwischte einen Blitzstart durch Julian Wulf (8.), doch Juri Malina drehte die Partie mit einem Doppelpack (10., 31.). In der zweiten Hälfte glich Nils Brüggemann per Foulelfmeter aus (70.). In der Schlussminute sah Felix Mühlenhaupt noch Gelb-Rot. Uelzen reißt damit ab vom Titelkampf, während Barum einen enorm wichtigen Punkt im Abstiegskampf holte, auch wenn man das sechste Spiel in Serie sieglos blieb.

Nach frühem Rückstand durch Kevin Komarow (8.) drehte Wendisch Evern die Partie eindrucksvoll. Nico Goldberg (19.) und Sascha Winter (33.) stellten noch vor der Pause auf 2:1. In der zweiten Halbzeit erhöhten Julian Niebuhr (53.), Pascal Niclas Spomer (54.) und Sven-Ole Sell per Foulelfmeter (60.) auf 5:1. Wendisch Evern festigt damit Platz fünf, Gellersen konnte das Remis vom Freitag nicht veredeln und bleibt kurz vor der Abstiegszone.

Der Lüneburger SV setzte sich knapp gegen Küsten durch. Patrick Nwanikum Mbah traf früh zum 1:0 (6.). Nach dem Ausgleich durch Andre' Reinhardt (66.) fiel die Entscheidung durch ein Eigentor von Björn Fuhrmann (74.). Lüneburg holte nun 13 Punkte aus den jüngsten fünf Partien und springt auf Rang vier. Küsten hingegen fehlt es an Konstanz, sodass man auf Platz zehn steht.

Tabellenführer MTV Römstedt wurde seiner Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht. Nach einem frühen Eigentor von Hade Zaiour (4.) erhöhte Lasse-Steffen Schubert (35.), ehe Jonas Beyer für Barendorf verkürzte (41.). Nach der Pause zog Römstedt jedoch davon: Artur Dygas (53.), Rouven Milling (66.) und dreimal Valentin Schulz, der nun bei 14 Saisontoren steht (69., 82./FE, 85.), sorgten für einen deutlichen 7:1-Erfolg. Römstedt bleibt damit klar an der Spitze, während Barendorf weiter auf dem letzten Platz steht.

Bardowick bleibt erster Verfolger von Römstedt. Lucas Kaufmann brachte die Gäste mit einem Doppelpack (36., 44.) in Front. Nach dem Anschluss durch Ole Hilmer (53.) stellte Kaufmann mit seinem dritten Treffer (57.) die Weichen endgültig auf Sieg. Matthias Zeugner setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+2). Rosche bleibt Vorletzter. Bardowick fehlen weiterhin acht Punkte auf Römstedt.

Holdenstedt feierte einen wichtigen Heimsieg gegen Reppenstedt. Leon Brockschnieder (16.) und Jaari Arndt per Foulelfmeter (29.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Mit dem Erfolg sprang Holdenstedt auf Platz acht und hat nur noch einen Punkt Rückstand auf den Tabellennachbarn aus Reppenstedt.

Eintracht Lüneburg holte auswärts drei Punkte. Erik Bielesch traf früh (13.), ehe ein Eigentor von Felix Nentwig den Ausgleich brachte (18.). In der zweiten Hälfte sorgten Tristan Starke (60.) und Finn Leo Marckmann (90.) für den 3:1-Erfolg. Wieren bleibt zwar vor der Eintracht, doch der Abstand schrumpfte auf zwei Punkte.