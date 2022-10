Barum-Siegesserie reißt - Küsten raubt Römstedt den Sieg ganz spät Bezirksliga Lüneburg 1: Tabellenführer Bardowick sieht am spielfreien Spieltag patzende Konkurrenten

Der MTV Barum hat es in der Bezirksliga Lüneburg 1 verpasst, ganz nah an Tabellenführer Bardowick heranzurücken. Lediglich der TuS Reppenstedt erledigte seine Aufgabe souverän. Küsten verpasst dem MTV Römstedt den späten Ausgleich-Schock.

Kein Sieger im Derby! Eine Halbzeit lang sparten sich die Duellanten die Tore auf, um dann so richtig loszulegen. Robin Becker gelang es mit einem abgefälschten Schuss (51.), den Rückstand durch Christoph Dieterle (47.) zu egalisieren. Danach drehte Emmendorf sogar das Spiel, weil Benjamin Silbermann einen Konter vollendete (57.). Letztlich war es aber leistungsgerecht, dass Luc Schweden für Bodenteich den 2:2-Endstand markierte (68.).

Dass Michael Ambrosius in der 43. Minute der Nachspielzeit den Deckel draufmachte, lag u.a. daran, dass TuS-Torwart Laurent Winterhoff sich nach einem Zusammenprall verletzte und mit dem Krankenwagen abgeholt werden musste. Als kleines Trostpflaster fuhren seine Teamkollegen einen 3:1-Erfolg in Melbeck ein.

Während der TSV Bardowick aufgrund der patzenden oder punkteteilenden Konkurrenz den spielfreien Spieltag genießen konnte, lieferten sich Küsten und Römstedt ein Torspektakel. Nach 25 Minuten lag Römstedt mit 3:2 in Führung, die dann bis in die Nachspielzeit Bestand haben sollte. Das letzte Wort hatte jedoch Kevin Colmsee, der zum 3:3-Ausgleich traf (90.+5).

Der MTV Barum ließ sich beim SV Wendisch Evern den Schneid abkaufen. Der Favorit, dessen Serie von fünf Spielen am Stück riss, lag sogar durch Maximilian Wulf lange in Führung (21.). Der SVW arbeitete sich aber mühevoll zurück, glich durch Andre Hellwig aus (69.), ehe Dennis Hüls die Gastgeber in Führung beförderte (77.).