Barum schießt Frust von der Seele, Adendorf überrascht Bardowick

Voller Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 1 und im Keller wird es für die Aufsteiger Barendorf und Rosche immer dunkler, denn die Konkurrenz punktet. An der Spitze lässt Römstedt nichts anbrennen und marschiert Richtung direkter Wiederaufstieg. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Torlos trennten sich der TSV Gellersen und der Lüneburger SV. Während die Gäste seit sieben Partien unbesiegt sind und auf einem überragenden vierten Platz stehen, wartet Gellersen seit fünf Spielen auf einen Dreier.

Der MTV Barum setzte sich deutlich mit 4:0 gegen den SV Wendisch Evern durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Juri Malina die Gastgeber kurz nach dem Seitenwechsel in Führung (47.). Daniel Maaß erhöhte mit einem Doppelpack (51., 62.), bevor Malina per Foulelfmeter in der 72. Minute den Endstand herstellte. Revanche für die 0:3-Hinspielpleite und die Serie von sechs sieglosen Partien bravurös beendet.

Der SV Teutonia Uelzen legte beim TuS Neetze früh den Grundstein für den Auswärtssieg. Sören Bertram traf bereits in der 9. Minute zum 1:0, nur drei Minuten später erhöhte Lenni-Kay Winderlich auf 2:0. Direkt nach der Pause sorgte Nils Brüggemann mit dem dritten Treffer (46.) für die Vorentscheidung. Nach dem 8:0 im Hinspiel also der nächste hohe Sieg gegen den Absteiger aus der Landesliga, sodass die Teutonen Platz zwei vorerst zurückerobern konnten.

Der VfL Breese-Langendorf gewann auswärts mit 3:1 bei Eintracht Lüneburg. Florian Puhst brachte die Gäste mit seinem neunten Saisontor in der 17. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Finn Leo Marckmann (54.) blieb die Partie lange offen, ehe Maurice Lange in der 88. Minute erneut für Breese-Langendorf traf. Auch für ihn war es Saisontor Nummer neun. Fabian Wohlfeil machte in der 90. Minute alles klar. Die Gäste zogen im Kellerduell vorbei an der Eintracht und sprangen auf Platz zwölf.

Ein spätes Tor entschied die Partie zwischen Reppenstedt und Wieren zugunsten der Gäste. Laurin-Emanuel Sokoll brachte Wieren in Führung (29.), doch Tammo Aki Aue drehte die Partie mit zwei verwandelten Foulelfmetern (34., 64.). Angelo Samba glich in der 70. Minute zum 2:2 aus, ehe Lasse Kürth in der 90. Minute den 3:2-Siegtreffer für Wieren erzielte. Reppenstedt holte nur zwei Punkte aus den vergangenen sechs Spielen und hat nur noch vier Punkte Vorsprung auf Wieren.

Der SV Holdenstedt feierte einen deutlichen 4:0-Auswärtssieg beim SV Scharnebeck. Kurz vor der Pause brachte David Haaker die Gäste in Führung (40.). Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Matti Klabunde auf 2:0 (47.). Julian Schütte stellte in der 65. Minute die Weichen endgültig auf Sieg, ehe Leon Brockschnieder in der Schlussminute den 4:0-Endstand markierte. Für die Gäste war es der dritte Sieg in Serie, während Scharnebeck nach zwei Niederlagen wieder Richtung Keller schauen muss.

Zwischen Bardowick und Adendorf gab es ein spätes 1:1. Zunächst brachte ein Eigentor von Tobias Guthardt die Gastgeber in der 86. Minute in Führung. Doch nur drei Minuten später gelang Ben Peucker der Ausgleich für Adendorf (89.). Ein Punktgewinn, den man als Bonus verbuchen kann, denn man ging als klarer Underdog in die Partie.

Der MTV Römstedt setzte sich deutlich mit 5:0 gegen den SV Rosche durch. Nach torloser erster Hälfte brachte Valentin Schulz die Gastgeber in der 52. Minute in Führung. Jeremy Fritz (59.) und erneut Schulz (71.) bauten den Vorsprung aus. In der Schlussphase erhöhten Harlee Tianaoelijaona (82.) und Serhan-Mehmet Savran (83.) zum klaren Endstand. Römstedt holte in drei Rückrundenpartien nun neun Punkte und erzielte ein Torüberschuss von +14. Rosche hingegen verlor zum vierten Mal in Serie und verliert das rettende Ufer aus dem Auge.