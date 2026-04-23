Bartz später Auetal-Held - Maschen-Strafstoß wird einkassiert

Als Jasper Grundtner nach fünf Minuten den FC Rosengarten mit einem platzierten Flachschuss in Führung schoss, deutete noch nicht viel auf einen wichtigen Dreier für den TSV Auetal hin. Die Geißkatzen drehten schließlich aber auf, nachdem Leon Ahrens aus dem Gewühl den Ausgleich markierte (27.).

Anschließend gelang es Auetal das Momentum zu nutzen, sodass Ben Brandt zum 2:1 abstaubte (36.). Nur vier Zeigerumdrehungen später verwandelte Marcel Schumillas einen Strafstoß (40.), doch Moritz Haase bekam nach einem ruhenden Ball für den FCR den Fuß in Tür (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel lief Rosengarten mit Wut im Bauch an und glich durch eine Brüder-Kombination aus. Tom Eckelmann fand mit einer Hereingabe Bruder Ole, der zum 3:3 einnickte (74.). Den Lucky-Punch setzten letztlich aber doch die Toppenstedter, weil Doppelpacker Brandt ein weiteres Mal aufmerksam war und zum 4:3-Siegtreffer abstaubte (84.). Zum Matchwinner kürte sich aber trotzdem Torhüter Dominik Bartz, der in der Nachspielzeit mit einem parierten Elfmeter seinen Farben den Auswärtssieg festhielt (90.+2).