Bartz später Auetal-Held - Maschen-Strafstoß wird einkassiert

Der VfL Maschen hat weiterhin wenig Zeit zum Durchatmen und nur noch ein Nachholspiel offen, um den MTV Luhdorf-Roydorf vom Relegationsplatz der Kreisliga Harburg zu verdrängen. Im Heimspiel gegen den TV Welle gelang dem Tabellendritten nach dem Seitenwechsel immerhin die Kurskorrektur für ein Remis. Der TSV Auetal nahm eine wilde Achterbahnfahrt beim FC Rosengarten mit, bei der Torhüter Bartz in der Nachspielzeit zum Matchwinner avancierte.
Während Maschen Punkte im Aufstiegsrennen braucht, sammelt der TV Welle Zähler für den Ligaverbleib. Der TVW erwischte den besseren Start und erarbeitete sich viele Torabschlüsse - belohnte sich nach einer druckvollen Anfangsphase aber zunächst nicht. Schließlich war es doch ein Steckball von Pascal Giese auf Torjäger Bjarne Heins, der cool blieb und zur 1:0-Pausenführung vollstreckte (38.).
Nach dem Seitenwechsel glückte dem VfL Maschen die gewünschte Kurskorrektur. Nach einem Foulspiel von Till Voß an Lukas Erhorn übernahm Sallivan-Elias Sturmheit die Verantwortung vom Punkt und brachte die Hausherren auf die Ergebnistafel (56.). Die Schlussphase borg dann nochmal einen Aufreger, als der Schiedsrichter auf einen weiteren Elfmeter für Maschen entschied: Nach Rücksprache mit seinem Assistenten nahm Referee D'Ambrosio seinen Pfiff aber zurück (85.). Damit blieb es bei der Punkteteilung, die Welle vermutlich mehr hilft als dem VfL.
Als Jasper Grundtner nach fünf Minuten den FC Rosengarten mit einem platzierten Flachschuss in Führung schoss, deutete noch nicht viel auf einen wichtigen Dreier für den TSV Auetal hin. Die Geißkatzen drehten schließlich aber auf, nachdem Leon Ahrens aus dem Gewühl den Ausgleich markierte (27.).
Anschließend gelang es Auetal das Momentum zu nutzen, sodass Ben Brandt zum 2:1 abstaubte (36.). Nur vier Zeigerumdrehungen später verwandelte Marcel Schumillas einen Strafstoß (40.), doch Moritz Haase bekam nach einem ruhenden Ball für den FCR den Fuß in Tür (45.+2).
Nach dem Seitenwechsel lief Rosengarten mit Wut im Bauch an und glich durch eine Brüder-Kombination aus. Tom Eckelmann fand mit einer Hereingabe Bruder Ole, der zum 3:3 einnickte (74.). Den Lucky-Punch setzten letztlich aber doch die Toppenstedter, weil Doppelpacker Brandt ein weiteres Mal aufmerksam war und zum 4:3-Siegtreffer abstaubte (84.). Zum Matchwinner kürte sich aber trotzdem Torhüter Dominik Bartz, der in der Nachspielzeit mit einem parierten Elfmeter seinen Farben den Auswärtssieg festhielt (90.+2).