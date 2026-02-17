Bartu Avsar: Ein Comeback-Märchen beim AKV B.G. Ludwigsburg

Foto: Simple Media Studio / FuPa-Grafik

Es sind Momente, die den Fußball in seiner reinsten Form zeigen: Wenn Schmerz der puren Freude weicht. Bartu Avsar hat eine emotionale Achterbahnfahrt hinter sich. Nach einer quälend langen Verletzungspause ist der Offensivakteur des AKV B.G. Ludwigsburg zurück auf dem Rasen – und wie. Mit einer Gala-Vorstellung beim 5:2-Heimsieg gegen den TV Pflugfelden schoss er sich nicht nur in die Herzen der Fans, sondern wurde prompt zum FuPa-Spieler der Woche in Württemberg gewählt. Ein Triumph des Willens, der zeigt, dass Aufgeben für diesen Spieler niemals eine Option war.