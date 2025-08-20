Barskamp trotzt Unterzahl und siegt gegen Scharnebeck II mit 4:2

Ein Platzverweis in der ersten Halbzeit brachte den TuS Barskamp früh in Bedrängnis, doch in Unterzahl drehte die Mannschaft nach der Pause auf und entschied die Partie mit drei Treffern binnen fünf Minuten.

Im zweiten Spieltag der Kreisliga Heide-Wendland empfing der TuS Barskamp den SV Scharnebeck II. Schon nach einer halben Stunde gerieten die Gastgeber durch eine Rote Karte in Unterzahl, ließen sich davon jedoch nicht beirren.

Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Philipp Pahnke Barskamp in der 56. Minute in Führung. Scharnebeck antwortete acht Minuten später durch Jandro Ernst mit dem Ausgleich, ehe die Gastgeber ihre Effizienz ausspielten: Yannik Lau (74.), Björn Drasdo (75.) und Luca Diminoi (79.) stellten das Ergebnis innerhalb weniger Minuten auf 4:1. Der späte Treffer von Fabian Rutz in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik.

Der TuS Barskamp sprach auf Instagram von einem „bissigen Spiel“, in dem die Mannschaft trotz Unterzahl die Leidenschaft neu entdeckt habe. Nach dem Ausgleich sei die Partie kurzzeitig ins Wanken geraten, auch ein Pfostentreffer für Scharnebeck sorgte für Gefahr. „Hut ab, Chapeau… Aufregend für so manchen Zuschauer oder Verantwortlichen, leidenschaftlich quer durch alle Spieler. Jungs, das war tatsächlich mal ein Pensum heute. Weiter so!“, hieß es von Vereinsseite.