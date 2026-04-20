Barsinghausen: Triebsch leitet Wende ein, Just und Erler legen nach

– Foto: Marwin Wolf

Am 27. Spieltag der Landesliga Hannover hat der TSV Barsinghausen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide mit 3:2 besiegt. Nach zuletzt zwei Unentschieden gelang dem Tabellenzehnten damit wieder ein Sieg, durch den der Klassenerhalt ein Stück näher gerückt ist.

„Spielerisch waren wir meines Erachtens über weite Strecken die bessere Mannschaft“, sagte Barsinghausens Teammanager Marvin Körber. Zugleich blieb der Gegner gefährlich. Krähenwinkel/Kaltenweide kam immer wieder über Konter zu guten Einschussmöglichkeiten. „Ich glaube, dass zur Pause eher eine Führung für uns verdient gewesen wäre als das Unentschieden.“

Der Start in die Partie verlief aus Sicht der Gastgeber nicht nach Wunsch. Bereits in der 6. Minute brachte Marlon Pickert den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide mit 1:0 in Führung. Barsinghausen übernahm danach jedoch zunehmend die Kontrolle und kam noch vor der Pause zum Ausgleich. Luca Triebsch traf in der 40. Minute zum 1:1.

Direkt nach dem Seitenwechsel nutzte Barsinghausen die starke Phase konsequent. Robert Just traf in der 47. Minute zum 2:1, nur drei Minuten später erhöhte Jannis Erler auf 3:1. „Der Zeitpunkt des Ausgleichs war natürlich ideal“, weiß der Teammanager.

Die Gastgeber hatten danach die große Chance auf das 4:1, ließen diese Möglichkeit jedoch ungenutzt. Stattdessen wurde die Partie noch einmal eng. Nach einem aus Sicht der Hausherren unglücklichen Elfmeter verkürzte erneut Marlon Pickert in der 66. Minute auf 3:2.

In der Schlussphase wurde es aus Barsinghäuser Sicht noch einmal brenzlig. Krähenwinkel/Kaltenweide kam zu zwei guten Möglichkeiten auf den Ausgleich. Auf der anderen Seite boten sich auch dem TSV Barsinghausen zwei sehr gute Chancen, um die Entscheidung früher herbeizuführen.

„Alles in allem ist es ein verdienter Sieg, den wir uns erarbeitet haben. Er soll uns jetzt Aufwind für die letzten sieben Spiele geben. Wir wissen, dass wir noch Punkte holen müssen. Es warten schwierige Gegner auf uns, aber wir trauen uns gegen jeden der sieben Gegner zu, etwas mitzunehmen und den Klassenerhalt zu schaffen“, sagte Körber.