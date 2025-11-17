Barsinghausen stoppt Negativserie – Störmer trifft doppelt

Der TSV Barsinghausen hat am 17. Spieltag der Landesliga Hannover seine Durststrecke beendet und beim VfR Germania Ochtersum mit 4:2 gewonnen. Nach sechs sieglosen Partien gelang der Mannschaft von Teammanager Marvin Körber ein dringend benötigter Erfolg, der sie in der Tabelle von Rang zehn auf Platz neun vorrücken ließ.

Der Start verlief allerdings alles andere als optimal. Nach sechs Minuten brachte Daniel Klages die Gastgeber in Führung, nur vier Minuten später erhöhte Paul Emmerling auf 2:0. „Wir wussten, dass Ochtersum Qualitäten hat, und haben uns dennoch in den ersten 15 Minuten überrumpeln lassen“, sagte Körber. Barsinghausen antwortete jedoch sofort. In der 16. Minute verkürzte Justus Störmer, sieben Minuten später stellte Jannis Erler nach einem sauber vorgetragenen Angriff den Ausgleich her.

Auch nach der Pause blieb es ein intensives Duell. Barsinghausen wirkte gefestigter und gewann zunehmend die Kontrolle, ohne jedoch die jüngste Unsicherheit völlig abzulegen. „Man hat den Jungs angemerkt, dass sechs Niederlagen am Selbstvertrauen genagt haben“, sagte Körber. In der 73. Minute schlug Störmer erneut zu und drehte mit seinem zweiten Treffer die Partie. Kurz vor dem Ende sorgte Leon Büsing in der 87. Minute mit dem 4:2 dafür, dass die Punkte sicher nach Barsinghausen gingen.

„Es war das erwartet schwere Spiel, weil es in dieser Liga eben keine einfachen Gegner gibt. Das Team hat aber an sich geglaubt und kam am Ende zu einem verdienten Sieg“, sagte Körber. Im Hinblick auf die bisherige Spielzeit zeigte er sich zufrieden. „Wir sind mit den 21 Punkten aus der Hinserie zufrieden, wissen aber auch, dass wir in der Rückserie daran anknüpfen müssen.“