Barsinghausen rettet Punkt - Spiel der extremen Zeitpunkte

Szene aus dem Spiel – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Ein Spiel der extremen Zeitpunkte hat am 20. Spieltag der Landesliga Hannover zwischen dem TSV Barsinghausen und dem SV Bruchhausen-Vilsen ein 1:1 hervorgebracht. Jakob Warnke traf innerhalb der ersten 30 Sekunden zur Führung der Gäste, Luca Triebsch sorgte in der siebten Minute der Nachspielzeit für den Ausgleich.

In der Folge übernahm Barsinghausen die Initiative. „Danach laufen wir im Grunde die komplette Spielzeit an“, erklärte Körber. Defensiv ließ der TSV wenig zu. „Bruchhausen hatte eigentlich nichts wirklich Gefährliches oder Zwingendes nach vorne.“ Offensiv erspielten sich die Gastgeber zunächst Halbchancen, steigerten sich nach der Pause deutlich und erhöhten den Druck. „In der zweiten Halbzeit sind wir dann tatsächlich drückend überlegen.“ Der Ausgleich ließ jedoch lange auf sich warten. „Der Ball will jedoch einfach nicht über die Linie. Entweder hält der Keeper, der Pfosten steht im Weg oder immer wieder ist noch ein Bein dazwischen.“

Der Auftakt verlief aus Sicht der Gastgeber denkbar ungünstig. „Wir sind denkbar schlecht in die Rückserie gestartet. Viel schlechter geht es kaum. Nach wenigen Sekunden steht es bereits 0:1, verursacht durch einen Abstimmungsfehler in der Defensive und mit dem Torwart“, sagte Teammanager Marvin Körber. Warnke nutzte eine frühe Pressingaktion und brachte Bruchhausen-Vilsen sofort in Führung.

Auch Bruchhausen-Vilsen ordnete die Partie in einen besonderen Kontext ein. „Irgendwie hatte man an diesem Wochenende noch gar nicht richtig das Gefühl, dass der Ligaalltag wieder begonnen hat“, sagte Trainer Torsten Klein. Die Vorbereitung sei schwierig gewesen. „Wir hatten eine sehr schlechte Vorbereitung, konnten nur viermal auf dem Platz trainieren und haben kein einziges Testspiel bestritten.“ Der frühe Treffer spielte den Gästen in die Karten. „Wenn man in der ersten halben Minute durch eine Pressingaktion das 1:0 erzielt, ist das natürlich ein Start ins neue Jahr, wie man ihn sich kaum besser vorstellen kann.“

Bruchhausen-Vilsen verteidigte die Führung lange diszipliniert. „Über 90 Minuten haben wir gut dagegengehalten, waren präsent in den Zweikämpfen, hatten gute Kontermöglichkeiten und haben insgesamt wenig zugelassen“, so Klein. Er verwies darauf, dass Barsinghausen in der ersten Halbzeit kaum gefährlich wurde und in der zweiten Hälfte entweder Torhüter Eric Schröder oder zweimal der Pfosten retteten. Auf der anderen Seite ergaben sich für die Gäste Konterchancen, um die Partie früher zu entscheiden.

In der Schlussphase kam Barsinghausen doch noch zurück. „Als dann eigentlich schon jeder dachte, dass das Spiel verloren geht, fällt doch noch der Ausgleich nach einem Freistoß“, sagte Körber. Nach der Hereingabe köpfte Robert Just den Ball in die Mitte zurück, der im Fünfmeterraum liegen blieb und von Luca Triebsch über die Linie gedrückt wurde.

Klein zeigte sich mit dem Zustandekommen des Gegentores unzufrieden. „Es wurden fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt, das Gegentor fiel jedoch in der siebten Minute. Ich weiß nicht, ob man so lange nachspielen lassen muss.“ Gleichzeitig ordnete er das Ergebnis ein. „Vor dem Spiel hätten wir ein Unentschieden nach der schlechten Vorbereitung sicher unterschrieben. Fairerweise muss man aber sagen, dass das Remis insgesamt in Ordnung geht.“ Der Trainer schaut optimistisch in die Zukunft: „Ein Sieg hätte uns einen echten Schub gegeben, so treten wir ein Stück weit auf der Stelle. Trotzdem sind noch genügend Spiele zu absolvieren. Wir sind mit einem Auswärtspunkt ins neue Jahr gestartet und wollen nun versuchen, in den kommenden Partien nachzulegen.“

Körber blickte trotz des späten Punktgewinns kritisch auf das Resultat. „Uns ist bewusst, dass es in einer Landesliga mit so vielen starken Teams extrem wichtig ist, gerade die Heimspiele gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich zu gewinnen.“ Der Punkt habe dennoch Bedeutung. „Auch dieser Punkt kann am Ende wichtig sein.“ Die Zielsetzung bleibe klar. „Wir wollen frühzeitig Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Das ist noch ein weiter Weg.“ Abschließend richtete Körber noch Worte an den Gegner. „Wir wünschen Bruchhausen alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Das ist ein total sympathischer Verein. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir im nächsten Jahr wieder auf Bruchhausen treffen.“