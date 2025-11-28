Barsinghausen reist mit Rückenwind zu den Schwalben

Der TSV Barsinghausen ist am Samstag in der Landesliga Hannover um 15 Uhr beim HSC BW Schwalbe Tündern gefordert. Die Gäste reisen als Tabellenneunter an, während die Schwalben als Vorletzter unter Druck steht. Das Hinspiel im August entschied Barsinghausen mit einem 4:1 für sich, zudem gewann der TSV in der vergangenen Saison beide direkten Aufeinandertreffen.

Tündern hat seit drei Wochen kein Pflichtspiel mehr absolviert und verlor zuletzt das Abstiegsduell gegen den SV Bruchhausen-Vilsen mit 2:4, ehe die jüngste Begegnung dem Wetter zum Opfer fiel. Barsinghausen feierte dagegen ein 1:0 gegen den TSV Godshorn und holte damit den zweiten Sieg in Folge.

Teammanager Marvin Körber sieht seine Mannschaft gut vorbereitet. „Wir fahren nach zwei Siegen am Stück mit Rückenwind nach Tündern. Die Jungs sind gut drauf, wir haben nun kurz vor der Winterpause nochmal nahezu alle Spieler an Bord.“ Gleichzeitig erwartet er einen hoch motivierten Gegner. „Tündern wird garantiert nochmal alles raushauen, um den Abstand zum rettenden Ufer zu verkürzen. Uns sollte also bewusst sein, dass wir dort einen sehr heißen Tanz erwarten dürfen. Sie sind bekannt dafür zu kämpfen und diesen Kampf werden wir annehmen.“

Barsinghausen hat einen klaren Plan für den Jahresabschluss. „Wir wollen unbedingt die drei Punkte mit nach Barsinghausen nehmen, um dann beruhigt in die Winterpause zu gehen. Das ist das Ziel und dafür wird unser Mannschaft nochmal alles raushauen.“