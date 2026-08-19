Barsinghausen bleibt makellos – Rehren feiert ersten Heimsieg So verlief Spieltag 3 in der Bezirksliga Hannover 3 von FD · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der TSV Barsinghausen hat auch sein drittes Saisonspiel in der Bezirksliga Hannover 3 gewonnen und damit die Tabellenführung verteidigt. Während der Absteiger beim FC Springe deutlich mit 5:0 siegte, kassierte der SC Rinteln nach zwei Auftakterfolgen seine erste Niederlage. Der MTV Rehren kam gegen den FC Hevesen zum ersten Heimsieg der Saison. Auch der TV Jahn Leveste setzte mit einem 5:0 gegen Rinteln ein Ausrufezeichen.

Der SV Eintracht Afferde hat gegen den FC Bad Pyrmont Hagen einen möglichen dritten Saisonsieg in letzter Sekunde verpasst. Die Gäste gingen durch Middel (14.) und Sudermann (17.) zweimal in Führung, ehe Lange jeweils ausglich. Nach Middels zweitem Treffer kurz vor der Pause und Hannibals 4:2 in der 52. Minute schien die Partie zugunsten der Gäste entschieden. Heinzelmann verkürzte in der 73. Minute, ehe Zschoch in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch das 4:4 erzielte. Afferde bleibt damit mit sieben Punkten auf Rang zwei, Bad Pyrmont Hagen steht mit vier Punkten auf Platz zehn.

Der SV Arnum hat beim HSC BW Schwalbe Tündern seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Scholtka brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung, doch Arthur glich zehn Minuten später aus. Agyemang drehte die Partie in der 55. Minute, ehe Scholtka nur eine Minute später erneut für Tündern traf. Die Entscheidung fiel erst kurz vor Schluss: Arthur erzielte in der 89. Minute seinen zweiten Treffer und bescherte Arnum den 3:2-Erfolg. Tündern bleibt damit ohne Punkt und steht auf Rang 15, während Arnum mit vier Punkten Achter ist.

Der TSV Barsinghausen hat seine makellose Bilanz ausgebaut. Beim FC Springe setzte sich der Absteiger mit 5:0 durch und bleibt mit neun Punkten Tabellenführer. Bürger eröffnete in der 37. Minute den Torreigen, Bräunig erhöhte kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel traf Störmer zum 3:0, ehe Guglielmino und Lapöhn den klaren Auswärtssieg perfekt machten. Für Springe war es nach zwei Siegen zum Auftakt die erste Niederlage der Saison. Die Mannschaft bleibt mit sechs Punkten auf Rang sieben.

Der TuS Jahn Lindhorst hat den ersten Saisonsieg gefeiert. Gegen den TSV Kirchdorf am Deister gerieten die Gastgeber zunächst in Rückstand, als Wagner in der 35. Minute zum 1:0 für Kirchdorf traf. Nur eine Minute später gelang Sydow der Ausgleich. In der Schlussphase sorgte Kohnert in der 80. Minute für die Entscheidung. Lindhorst verbessert sich damit auf vier Punkte und Rang neun. Kirchdorf wartet dagegen auch nach dem dritten Spieltag auf den ersten Punkt.

Nach der überraschenden Niederlage am zweiten Spieltag hat der VfL Bückeburg wieder in die Erfolgsspur gefunden. Beim TuS Schwarz-Weiß Enzen gewann der VfL mit 4:0. Bartke brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung. Butenop erhöhte nach einer guten Stunde, ehe Kellermeier und Seifert in der Schlussphase für einen deutlichen Erfolg sorgten. Bückeburg steht mit sechs Punkten auf Rang fünf, Enzen bleibt bei drei Punkten.

Der MTV Rehren A/R hat gegen den FC Hevesen den ersten Heimsieg der Saison eingefahren. Nach zwei Auswärtsspielen und einem Punkt aus den ersten beiden Partien setzte sich die Mannschaft von Toni Pagano mit 4:2 durch. Rehren kontrollierte die Begegnung von Beginn an. „Nur noch ein einseitiges Spiel, wir hatten das im Griff in der ersten Halbzeit“, sagte Pagano. Seine Mannschaft hatte viel Ballbesitz, kam aber zunächst nicht zu genügend klaren Möglichkeiten: „Viel Ballbesitz, viel Kontrolle, zu wenig richtig gute Chancen.“ Die Führung fiel in der 12. Minute durch ein Eigentor von Hevesens Niklas Schäkel. Nach der Pause sorgte Marlo Jaenicke in der 47. Minute für das 2:0. Grittner erhöhte in der 60. Minute, ehe Jaenicke nur eine Minute später mit seinem zweiten Treffer auf 4:0 stellte. „Da war dann klar, dass das Spiel durch ist“, befand Pagano. In der Schlussphase ließ Rehren allerdings nach. Wellschmidt verkürzte in der 84. Minute, Klupsch traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 2:4. Pagano bemängelte insbesondere den zwischenzeitlichen Gegentreffer: „Das ärgert mich, weil in so einem Spiel darfst du eigentlich keinen Gegentor kassieren.“ Dennoch überwog die Freude über den ersten Dreier vor eigenem Publikum. „Aber nun denn, wir freuen uns mehr über die drei Punkte. Erster Heimsieg in der Saison“, sagte Pagano. Rehren steht mit vier Punkten auf Platz elf, Aufsteiger Hevesen bleibt nach zwei Spielen ohne Punkt.

Der TV Jahn Leveste hat den bislang verlustpunktfreien SC Rinteln deutlich gestoppt. Beim 5:0 sorgte Goede in der 15. Minute für die Führung, Karayaka erhöhte kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel bauten Fazlija und Stendel den Vorsprung aus, ehe Stendel mit seinem zweiten Treffer in der 88. Minute den Endstand herstellte. Rinteln musste damit nach zwei Siegen die erste Niederlage hinnehmen, bleibt mit sechs Punkten aber auf Platz sechs. Leveste ist nach zwei Spielen Vierter.