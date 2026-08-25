Barsinghausen bleibt makellos – Arnum bezwingt Afferde Absteiger BW Tündern weiterhin ohne Punkt von FD · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Arnum darf über 3 Punkte jubeln – Foto: Mats Schlierf

Hannover 3 ohne Punktverlust. Der Spitzenreiter drehte gegen den HSC BW Schwalbe Tündern einen 1:3-Rückstand und gewann durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 4:3. Auch der SV Arnum feierte einen wichtigen Erfolg: Gegen den zuvor ungeschlagenen SV Eintracht Afferde setzte sich die Mannschaft mit 2:1 durch. Der VfL Bückeburg bezwang den FC Springe ebenfalls knapp, während der SV Gehrden weiter auf den ersten Punkt und das erste Tor wartet.

Der TSV Barsinghausen hat seine perfekte Bilanz verteidigt, musste dafür gegen Tündern allerdings erheblichen Widerstand überwinden. Bräunig brachte den Spitzenreiter in der 12. Minute in Führung. Nach der Pause drehte Tündern die Partie jedoch: Schulz (58.), Rebic (66.) und Aydin (68.) sorgten innerhalb von zehn Minuten für eine 3:1-Führung der Gäste. Barsinghausen leitete anschließend eine bemerkenswerte Aufholjagd ein. Büsing verkürzte in der 73. Minute, Störmer stellte in der 85. Minute den Gleichstand her. In der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte Triebsch schließlich das 4:3. Barsinghausen bleibt damit mit zwölf Punkten Tabellenführer.

Der SV Ihme-Roloven bleibt ungeschlagen und klettert auf den zweiten Tabellenplatz. Beim SC Rinteln legten die Gäste einen frühen Grundstein für den Erfolg. Pietler traf bereits in der siebten Minute zum 1:0, Bittner erhöhte per Foulelfmeter in der 23. Minute. Rinteln kam noch vor der Pause durch Kruska zum Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es jedoch nicht. Ihme-Roloven verteidigte den Vorsprung und hat nach vier Spielen zehn Punkte auf dem Konto.

Der FC Hevesen hat den ersten Sieg in der Bezirksliga gefeiert. Gegen Schwarz-Weiß Enzen sorgte die Mannschaft bereits früh für klare Verhältnisse. Kleiber verwandelte in der vierten Minute einen Foulelfmeter, Wellschmidt erhöhte sechs Minuten später auf 2:0. Noch vor Ablauf der ersten 20 Minuten stellte Kleiber mit seinem zweiten Treffer den Endstand von 3:0 her. Für Hevesen waren es die ersten drei Punkte nach zuvor zwei Niederlagen. Enzen bleibt dagegen bei drei Zählern.

Der VfL Bückeburg hat den FC Springe mit 2:1 bezwungen und damit den dritten Saisonsieg eingefahren. Die Gäste gingen in der 49. Minute durch Geschle in Führung. Lange hielt Springe den Vorsprung jedoch nicht. In der 69. Minute unterlief Geschle ein Eigentor zum Ausgleich. Kurz vor Schluss drehte Bückeburg die Partie endgültig: Struckmeier verwandelte in der 88. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1. Bückeburg liegt damit mit neun Punkten auf Rang vier, Springe bleibt bei sechs Zählern.

Der SV Arnum hat dem starken Saisonstart des SV Eintracht Afferde einen Dämpfer versetzt. Arnum gewann das Duell zweier Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte mit 2:1. Angelovski brachte die Gastgeber bereits in der 11. Minute in Führung. Arthur erhöhte nach 27 Minuten auf 2:0. Afferde, das mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen in die Partie gegangen war, verkürzte durch Niemeyer in der 56. Minute. Zum Ausgleich reichte es nicht mehr. Arnum feierte damit den zweiten Sieg in Folge und steht nun mit sieben Punkten auf Rang sechs. Afferde bleibt trotz der ersten Niederlage Fünfter.

Der TuS Jahn Lindhorst hat beim FC Bad Pyrmont Hagen einen deutlichen 4:1-Erfolg gefeiert. Sydow brachte die Gäste mit einem Doppelpack innerhalb von vier Minuten mit 2:0 in Führung (27., 31.). Kestic verkürzte unmittelbar danach auf 1:2. Nach der Pause stellte Blaser den alten Abstand wieder her. Sydow machte mit seinem dritten Treffer in der 70. Minute den Auswärtssieg endgültig perfekt. Lindhorst klettert mit nun sieben Punkten auf Rang sieben.

Der TSV Kirchdorf am Deister hat mit einem 6:0 gegen den SV Gehrden ein deutliches Zeichen gesetzt. Just eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, Lehmann erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel dominierte Kirchdorf weiter. Just erzielte drei weitere Treffer und kam insgesamt auf vier Tore. Eng setzte in der 81. Minute das 5:0, ehe Just eine Minute später den 6:0-Endstand herstellte. Für Kirchdorf war es der erste Sieg der Saison. Gehrden bleibt dagegen nach vier Spieltagen ohne Punkt und Tor und weist nun ein Torverhältnis von 0:21 auf.