Barsinghausen bereits am Mittwoch gefordert - Arnum will nachlegen So läuft der 5. Spieltag in der Bezirksliga Hannover 3 ab von FD · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mats Schlierf

Der fünfte Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 bringt erneut ein dichtes Programm und mehrere interessante Duelle im oberen Tabellenbereich. Tabellenführer TSV Barsinghausen muss beim SV Eintracht Afferde antreten, während der zweitplatzierte SV Ihme-Roloven in Kirchdorf gefordert ist. Für den FC Springe und den SV Arnum geht es nach ihren jüngsten Niederlagen beziehungsweise Siegen ebenfalls um wichtige Punkte.

Heute, 19:00 Uhr SV Eintracht Afferde Etr Afferde TSV Barsinghausen Barsinghause 19:00 PUSH

Der Spieltag beginnt bereits am Mittwochabend mit dem Duell zwischen dem SV Eintracht Afferde und dem TSV Barsinghausen. Der Tabellenführer hat bislang alle vier Partien gewonnen und steht mit zwölf Punkten an der Spitze. Afferde musste zuletzt beim 1:2 in Arnum die erste Saisonniederlage hinnehmen und liegt mit sieben Punkten auf Rang fünf. Für Barsinghausen ist die Partie damit die nächste Bewährungsprobe gegen eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte. Afferde wiederum will nach dem Rückschlag schnell wieder punkten.

Am Donnerstag trifft der TSV Kirchdorf am Deister auf den SV Ihme-Roloven. Die Gastgeber haben nach vier Spieltagen drei Punkte gesammelt, konnten zuletzt aber mit einem 6:0 gegen den SV Gehrden ihren ersten Saisonsieg feiern. Ihme-Roloven steht dagegen mit zehn Punkten auf Rang zwei und ist noch ungeschlagen. Nach drei Siegen und einem Unentschieden gehört die Mannschaft zu den bislang konstantesten Teams der Liga. Kirchdorf erwartet damit eine deutlich anspruchsvollere Aufgabe als beim jüngsten Kantersieg.

Sa., 29.08.2026, 15:00 Uhr HSC BW Schwalbe Tündern BW Tündern VfL Bückeburg Bückeburg 15:00 PUSH

Am Samstag empfängt der HSC BW Schwalbe Tündern den VfL Bückeburg. Der Absteiger aus der Landesliga wartet weiterhin auf den ersten Punkt und steht nach vier Spieltagen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Bückeburg hat dagegen neun Punkte gesammelt und liegt auf Rang vier. Die Gäste gehen nach dem 2:1 gegen Springe mit Rückenwind in die Partie. Tündern steht dagegen vor der Aufgabe, den bislang schwierigen Saisonstart zu korrigieren.

Sa., 29.08.2026, 16:00 Uhr FC Springe FC Springe FC Hevesen Hevesen 16:00 PUSH

Der FC Springe empfängt am Samstag den FC Hevesen. Springe liegt mit sechs Punkten auf Rang neun und musste zuletzt beim 1:2 in Bückeburg die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Aufsteiger Hevesen konnte am vergangenen Spieltag seinen ersten Sieg feiern. Beim 3:0 gegen Schwarz-Weiß Enzen überzeugte die Mannschaft insbesondere durch einen starken Start. Mit nun drei Punkten liegt Hevesen auf Platz 14. In Springe soll der Aufwärtstrend bestätigt werden.

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr SV Gehrden Gehrden FC Bad Pyrmont Hagen FC Pyrmont 15:00 PUSH

Der SV Gehrden steht vor dem Heimspiel gegen den FC Bad Pyrmont Hagen bereits unter erheblichem Druck. Nach vier Spieltagen ist Gehrden noch ohne Punkt und Tor. 0:21 lautet die bisherige Bilanz. Zuletzt setzte es beim TSV Kirchdorf eine 0:6-Niederlage. Auch Bad Pyrmont Hagen hat bislang erst vier Punkte gesammelt und rangiert auf Platz elf. Nach dem 1:4 gegen Lindhorst will die Mannschaft zurück in die Erfolgsspur. Gehrden benötigt dagegen dringend ein erstes Erfolgserlebnis.

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr TB Hilligsfeld Hilligsfeld SC Rinteln 1911 SC Rinteln 15:00 PUSH

Der TB Hilligsfeld bekommt es mit dem SC Rinteln zu tun. Die Gastgeber haben nach drei Spielen drei Punkte gesammelt und mussten sich zuletzt beim TV Jahn Leveste mit 3:4 geschlagen geben. Rinteln hat sechs Punkte auf dem Konto, kassierte am vierten Spieltag jedoch eine 1:2-Heimniederlage gegen Ihme-Roloven. Beide Mannschaften wollen damit nach einem Rückschlag wieder punkten.

Der TuS Jahn Lindhorst empfängt den SV Arnum zu einem Duell zweier Tabellennachbarn. Beide Teams haben sieben Punkte gesammelt und stehen auf den Plätzen sieben und sechs. Lindhorst setzte sich zuletzt mit 4:1 beim FC Bad Pyrmont Hagen durch und feierte damit den zweiten Sieg in Folge. Arnum kommt ebenfalls mit Rückenwind: Gegen Afferde gelang am vergangenen Spieltag ein 2:1-Erfolg. Die Partie verspricht daher ein ausgeglichenes Duell im oberen Mittelfeld.