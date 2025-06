Barsbütteler SV verabschiedet vier verdiente Spieler

Ein ganz Großer verlässt den Verein.

Nach 9 Saisons, 148 Spielen und 27 Toren verabschiedet sich der BSV von Felix Stirl, der nicht nur auf dem Platz, sondern auch als dritter Kapitän eine zentrale Rolle einnahm.

Felix Stirl blickt auf seine bewegte Zeit zurück:

„Als ich 2016 mit 21 Jahren und ohne große Erwartungen zum BSV kam, hätte ich nicht gedacht, so lange zu bleiben. Nach dem Abstieg in meiner ersten Saison war es für mich klar, dass ich bleiben und den Verein zurück in die Landesliga führen will.

2024 haben wir es geschafft – das war der Lohn für harte Arbeit und Zusammenhalt. Danke für 9 unfassbare Jahre an alle Wegbegleiter. Ich werde so oft es geht vorbeikommen.“