Barsbütteler SV holt Noah Johnson zurück auf den Platz

Der 24 Jahre alte Schlussmann war in der Jugend für Victoria Hamburg, Germania Schnelsen und Union Tornesch aktiv. Im Herrenbereich stand Johnson in der Saison 2021/22 bei Nikola Tesla unter Vertrag und kam dort auch zu Einsätzen. Anschließend pausierte der Familienvater aus privaten Gründen. Nun ist er, wie es der Verein formuliert, „Back on the Pitch“.
Johnson freut sich auf die Rückkehr
In den Vereinsmedien beschreibt Johnson seine Rückkehr selbst mit großer Vorfreude: „Ich freue mich sehr, nach vier Jahren Pause wieder auf dem Platz Fuß gefasst zu haben. Umso schöner ist es, nun Teil von Barsbüttel zu sein. Ich blicke voller Vorfreude auf die Saison und werde alles dafür geben, die Mannschaft bestmöglich bei ihren Zielen zu unterstützen.“
Für den BSV ist Johnson damit nicht nur ein weiterer Keeper, sondern auch ein Spieler, der nach längerer Unterbrechung wieder Anschluss im Herrenfußball finden möchte. Dass er bereits Landesliga-Erfahrung aus seiner Zeit bei Nikola Tesla mitbringt, ist dabei ein wichtiger Punkt.
Kunkel sieht gute Anlagen auf der Linie
Trainer Oliver Kunkel ordnet den Zugang entsprechend ein. „Noah ist ein sympathischer reifer Torhüter, der auch privat voll im Leben steht“, sagt Kunkel in den Vereinsmedien. Nach der Pause werde Johnson „das Torhüterteam komplettieren“ und Schritt für Schritt daran arbeiten, körperlich wieder auf das Level zu kommen, „das es für die Landesliga benötigt“.
Sportlich konnte Johnson im Kennenlerntraining offenbar direkt Eindrücke hinterlassen. Kunkel verweist auf dessen frühere Einsätze bei Nikola Tesla und erklärt: „Mit gutem Stellungsspiel und starken Reflexen auf der Linie konnte Noah uns direkt überzeugen.“ Zudem freue man sich darüber, dass Johnson Teil der Mannschaft werde und den Kader „mit seiner positiven Grundhaltung“ bereichern könne.
Damit bekommt Barsbüttel mehr Tiefe auf der Torhüterposition. Für Johnson beginnt nach vier Jahren Pause ein neues Kapitel - und für den BSV ist der vierte Zugang zugleich eine Ergänzung, die Erfahrung, Reife und Entwicklungsspielraum mitbringt.