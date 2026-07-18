Barsbüttel holt Dauerbrenner für die linke Seite

Das ist Francisco Fernandes Nunes. – Foto: Rafael Majewski

Der Barsbütteler SV hat den sechsten Zugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Francisco Fernandes Nunes wechselt vom SC Vorwärts-Wacker Billstedt III an den Soltausredder. Der 22 Jahre alte Verteidiger ist vor allem auf der linken Seite zu Hause und soll dem Kader in der Landesliga zusätzliche Geschwindigkeit, Zweikampfstärke und Flexibilität verleihen.

Fernandes Nunes, der Franci genannt wird, hat sich in den vergangenen beiden Spielzeiten bei Vorwärts-Wacker in der Bezirksliga etabliert. Nach Angaben seines neuen Vereins absolvierte er 53 von 60 möglichen Partien. Zuvor sammelte der Linksfuß beim FK Nikola Tesla bereits Erfahrungen in der Landesliga.

Nach Mittelstürmer Kacper Tluk ist Fernandes Nunes bereits der zweite Spieler, der in diesem Sommer von Vorwärts-Wacker Billstedt III nach Barsbüttel wechselt. Während Tluk für zusätzliche Torgefahr sorgen soll, erweitert Fernandes Nunes die Möglichkeiten auf der linken Seite.

In der Vorbereitung kam Fernandes Nunes bereits mehrfach für Barsbüttel zum Einsatz. Bei den Auftritten in Ahrensburg, gegen den SV Börnsen und in Nettelnburg konnte sich das Trainerteam einen ausführlichen Eindruck von ihm verschaffen.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in meinem neuen Verein“, erklärt Fernandes Nunes in den Vereinsmedien. Die Gespräche hätten ihm von Beginn an ein gutes Gefühl gegeben.

„Ich bin motiviert, meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen. Jetzt blicke ich voller Vorfreude auf die kommende Saison und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit dem Team auf dem Platz zu stehen“, sagt der 22-Jährige.

Seine hohe Zahl an Einsätzen zeigt, dass Fernandes Nunes in den vergangenen beiden Jahren dauerhaft eine wichtige Rolle bei seinem bisherigen Verein eingenommen hat. Nun möchte er sich wieder eine Spielklasse höher beweisen.

Kunkel beobachtete ihn bereits 2022

Barsbüttels Trainer Oliver Kunkel hatte den Verteidiger schon länger im Blick. Erstmals sei ihm Fernandes Nunes 2022 in einem Testspiel gegen TuS Hamburg aufgefallen.

„Franci ist auf der linken Seite zu Hause. Sein Spiel ist durch viel Hingabe, Durchsetzungsvermögen und Tempo geprägt“, erklärt Kunkel. Auch charakterlich habe der Linksfuß während seiner ersten Wochen überzeugt und sich als echter Teamspieler präsentiert.

Besonders die Verbindung aus Geschwindigkeit, Einsatzbereitschaft und Erfahrung macht Fernandes Nunes für das Trainerteam interessant. „Wie Kacper kommt Franci von der U23 des SC Vorwärts-Wacker Billstedt und wird uns mit seinem positiven Biss absolut bereichern“, sagt Kunkel.

Eine feste Rolle hat der Trainer dabei noch nicht öffentlich festgelegt. Durch seine Vielseitigkeit kann Fernandes Nunes jedoch unterschiedliche Aufgaben auf der linken Seite übernehmen und dem BSV auch taktisch weitere Möglichkeiten geben.

Barsbüttel erhöht den Konkurrenzkampf

Für Barsbüttel kommt ein Spieler hinzu, der die Landesliga bereits kennt, sich in den vergangenen beiden Jahren zuverlässig in der Bezirksliga bewiesen hat und nun den nächsten sportlichen Schritt gehen möchte. Seine ersten Vorbereitungseinsätze zeigen zudem, dass die Integration bereits weit fortgeschritten ist.

Mit Fernandes Nunes wächst der Konkurrenzkampf am Soltausredder weiter. Der sechste Zugang bringt nicht nur Tempo und einen starken linken Fuß mit, sondern auch eine bemerkenswerte Einsatzbilanz aus den vergangenen beiden Spielzeiten.

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