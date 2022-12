Barreiro: „bin neugierig, wie weit wir kommen können“ Neben dem Thema Mainz 05 sprach der luxemburgische Nationalspieler auch über die FLF-Auswahl und deren Ziele

Am vergangenen Samstag war Leandro Barreiro, Profi in der deutschen Bundesliga bei Mainz 05 und luxemburgischer Nationalspieler, auf Initiative dreier Fanclubs des 1.FSV Mainz 05 im luxemburgischen Strassen zu einem „Meet and Greet“ zu Gast.