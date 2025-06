Barrages: Harlingens zweiter Versuch binnen einem Jahr

Die Alliance Äischdall hat eine komplizierte Saison hinter sich, in der man zwar oft gute Ansätze zeigte, als Sorgenkind durchaus ordentlich in der Offensive war, in der Abwehr aber all zu gerne einem Schweizer Käse glich, wie die zweitschlechteste Defensive des 1.Bezirks der 1.Division belegt. Mit 16 Treffern war Sam Caione der beste Stürmer des Fusionsvereins aus Hobscheid und Eischen. Den direkten Klassenerhalt verhinderten auch zwei Niederlagen zum Saisonabschluss, nachdem man zuvor dreimal in Folge gewonnen hatte.