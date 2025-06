Barrages: Ehleringens Not könnte Wintgers Chance sein

Vor einem Jahr gewann Ehleringen in der Aufstiegsrelegation mit 2:1 gegen die AS Luxemburg und stieg in die 1.Division auf. Nach einer tollen Hinrunde 24/25 sah man sich in der Winterpause bei den Grün-Weißen gezwungen, umzudenken, mit Stefano Fanelli kam ein neuer Trainer, ganze zwölf Spieler verließen den Verein. Erst gegen Saisonende festigte man sich zwar spielerisch, doch nur vier Punkte aus den letzten fünf Ligaspielen und nur drei Siege in der Rückrunde verdeutlichen die Probleme, mit denen der FCE zu kämpfen hatte. Vor allem die Abwehr war sehr anfällig. Man muss auf die erwähnt besser gewordene Spielanlage und auf eine stärkere Defensive setzen, möchte man noch ein weiteres Jahr in der dritthöchsten Klasse kicken.

Heute, 19:30 Uhr FC Ehleringen Ehleringen AS Wintger Wintger 19:30 live PUSH