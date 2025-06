Barrages: 2x Klassenerhalt am Samstag, 2x Aufstieg am Sonntag

Wir hatten zwei Spieler, die Pfaffenthals schnellste Akteure in den Griff bekommen haben. Unsere Vorbereitung waren die Spiele gegen Kopstal und Mertert, die in etwa dem gleichen System agierten wir Pfaffenthal. Das war ein richtiger Vorteil, um uns auf das Relegationsspiel einzustellen. Wenn wir das Sportliche außen vor lassen, muss ich sagen, dass es sehr tolle Typen sind, auch die, die im Barrage-Spiel nicht dabei sein konnten. Bravo an die ganze Mannschaft, ich bin sehr stolz auf sie.“

Paffenthal – Bartringen war bis dahin wohl das attraktivste Relegationsspiel. Die Partie begann mit jeweils einer Chance Pro Team in der Tat ansehnlich und nachdem Belfassi zunächst eine weitere Großchance am langen Pfosten verpasste, brachte Faroukh den Underdog mit einem klaren Foulelfmeter in Führung (0:1, 22.‘). Ein Doppelpack von Belfassi brachte Bartringen gegen ein ratloses Pfaffenthal noch vor dem Dreh zu einem sehr komfortablen Vorsprung (0:2, 35.‘, 0:3, 40.‘).

Nach acht Jahren Abwesenheit kehrte Jeunesse Canach am Sonntagabend in die BGL Ligue zurück. Der Ehrenpromotionär hatte die zwei ersten Chancen des Spiels, scheiterte aber jeweils am ehemaligen Nationaltorhüter Schon. Danach verflachte die Partie bis Hemkemeier in der Schlussphase der 1.Hälfte nach einem langen Zuspiel etwas zu ungenau zielte. Auch die erste Gelegenheit nach Wiederbeginn ging auf das Konto von Wiltz, Gorny köpfte jedoch drüber. Es blieb insgesamt eine zähe Angelegenheit. Cavagnera scheiterte mit einem Freistoß an Roulez, der wenig später einen tollen Abschluss von Saidi aus dem Winkel kratzte.

Als man begann, von einem torlosen Unentschieden auszugehen köpfte Desevic eine Flanke am kurzen Pfosten zum 0:1 in die Maschen (89.‘). Doch in der Nachspielzeit rettete Mannone Wiltz in die Verlängerung, als er sehenswert am linken Eck des Fünfmeterraums zum 1:1 traf (90.‘+2). In dieser wurde eine Wiltzer Chance von einem Canacher Verteidiger auf der Torlinie geklärt und auf der anderen Seite konnte Rauen Schon nicht überwinden. Im Elfmeterschießen versagten dann Romeyns die Nerven, als er über das Tor schoss und als einziger nicht traf, wodurch Canach ins Oberhaus aufsteigt.

Stimmen zum Spiel

Tiago Costa (Canach): „Uns fehlen die Worte! Wir spielten eine sehr gute Hinrunde, auf welche aber eine schwere Zeit folgte inkl. den Geschichten rundum das Spiel gegen Käerjeng (d.Red: das abgebrochen und wiederholt werden musste). Dies hatte zur Folge, dass wir mental etwas nachließen. Insgesamt denke ich aber, dass wir den 4.Platz mehr als verdient hatten. Wir hatten es oft genug bewiesen, wie z.B. gegen Bissen oder Mamer. Das Relegationsspiel war ein Geschenk. Wir sagten uns, dass wir ohne Druck in die Partie gegen Wiltz gehen würden. Es waren noch vier Spieler dabei, die vor zwei Jahren das Barrage-Spiel absolviert hatten.

Wir vier wollten unbedingt gewinnen. Canach hat es verdient, in der BGL Ligue zu sein und das ist uns jetzt gelungen und darüber sind wir sehr froh. Ich denke, dass ab Montag an der kommenden Saison gearbeitet wird. Das Ziel wird sein, nicht sofort wieder abzusteigen. Es wird schwer, wir wissen das, doch wir haben Vertrauen in den Sportdirektor, der gute Arbeit leistet. Zusammen mit dem Trainerstab werden wir das schaffen, da bin ich positiver Dinge.“

Chris Philipps (Wiltz): „Es ist schwer zu sagen, was im Relegationsspiel fehlte. Doch im Endeffekt hat sich die Saison nicht in dieser Partie alleine entschieden, sondern in sehr vielen Spielen davor. Ich finde, dass wir leistungstechnisch seit ein paar Wochen nicht mehr dort sind, wo wir hätten sein müssen. Das war über weiter Strecken der Saison anders. Man muss so ehrlich sein, zu sagen, dass Canach verdient gewonnen hat, das wäre auch schon nach neunzig Minuten so gewesen. Das ist natürlich bitter und ich denke, jetzt müssen sich einige Dinge ändern. Wir müssen den Abstieg als Neuanfang sehen mit vielen Sachen, über die wir reden müssen.“